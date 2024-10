Google dodaje nowe funkcje do Wiadomości. Mają poprawić bezpieczeństwo

Google udoskonala swoją aplikację do obsługi wiadomości, dodając nowe funkcje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności użytkowników. Z okazji Miesiąca Świadomości Cyberbezpieczeństwa, aplikacja Wiadomości (Google Messages) otrzyma pięć nowych zabezpieczeń, które mają pomóc chronić użytkowników przed spamem, oszustwami i niechcianymi treściami.

Liczba zagrożeń w cyberprzestrzeni ciągle rośnie, dlatego ochrona prywatnych rozmów w aplikacjach komunikacyjnych staje się coraz ważniejsza. Google, z myślą o bezpieczeństwie użytkowników, wprowadza pięć nowych funkcji ochrony w Google Messages, które mają pomóc w lepszej ochronie przed oszustwami i zagrożeniami online.

1. Zwiększona ochrona przed oszustwami związanymi z dostawami i ofertami pracy

Oszustwa związane z fałszywymi wiadomościami o dostawach paczek oraz ofertami pracy stają się coraz częstsze. Google wzmacnia ochronę przed tego typu zagrożeniami, wprowadzając ulepszoną analizę wiadomości, która automatycznie wykrywa podejrzane treści. Wiadomości takie będą przenoszone do folderu ze spamem lub użytkownik otrzymua ostrzeżenie. Ważne jest to, że proces ten odbywa się za pomocą modeli uczenia maszynowego bezpośrednio na urządzeniu. Oznacza to, że dane użytkownika pozostają prywatne i nie są wysyłane do Google'a, o ile użytkownik sam nie zgłosi spamu. Nowa funkcja jest obecnie dostępna dla użytkowników wersji beta aplikacji.

2. Inteligentne ostrzeżenia przed niebezpiecznymi linkami

Wysyłanie linków do nieznanych stron to jedno z popularniejszych narzędzi stosowanych przez cyberprzestępców. Google wprowadza do Wiadomości inteligentne ostrzeżenia przed potencjalnie niebezpiecznymi linkami, które mogą prowadzić do oszustw lub wyłudzania danych. Funkcja ta, testowana w Indiach, Tajlandii, Malezji i Singapurze, ostrzega użytkowników, gdy wiadomość od nieznanego nadawcy zawiera podejrzany link. Google planuje rozszerzenie tego rozwiązania na cały świat pod koniec tego roku.

3. Blokowanie wiadomości od nieznanych nadawców międzynarodowych

Oszuści często korzystają z zagranicznych numerów telefonów, by ukryć swoją tożsamość. Aby ułatwić walkę z tym zagrożeniem, Wiadomości Google zyskują możliwość automatycznego ukrywania wiadomości od międzynarodowych nadawców, którzy nie znajdują się na liście kontaktów użytkownika. Wiadomości takie będą automatycznie przenoszone do folderu "Spam i zablokowane". Funkcja ta najpierw zostanie przetestowana w Singapurze, a następnie planowane jest jej wdrożenie w innych krajach.

4. Ostrzeżenia przed wrażliwymi treściami

Google dąży do tego, by każdy użytkownik mógł samodzielnie decydować o tym, jakie treści chce oglądać, jednocześnie chroniąc go przed niechcianymi materiałami. W związku z tym wprowadza funkcję ostrzegania przed wrażliwymi treściami. Zdjęcia, które mogą zawierać nagość, będą automatycznie rozmywane, a użytkownik będzie mógł zdecydować, czy chce je zobaczyć. Ponadto, przed wysłaniem lub przekazaniem zdjęcia, które może zawierać nagość, pojawi się ostrzeżenie, przypominające o ryzykach związanych z udostępnianiem tego typu treści. Cały proces odbywa się na urządzeniu, co oznacza, że Google nie ma dostępu do zawartości wiadomości ani obrazów. Funkcja ta będzie opcjonalna dla dorosłych i domyślnie włączona dla użytkowników poniżej 18. roku życia, a do użytkowników trafi w nadchodzących miesiącach.

5. Weryfikacja kontaktów

Aby zapobiec wyrafinowanym oszustwom, w których atakujący podszywają się pod zaufanych znajomych, Google wprowadza nową funkcję weryfikacji kontaktów. Pozwala ona na potwierdzenie tożsamości rozmówcy poprzez weryfikację jego publicznych kluczy szyfrujących. Użytkownik będzie mógł to zrobić za pomocą skanowania kodu QR lub porównania numerów. Funkcja ta ma zostać wprowadzona na urządzeniach z Androidem 9+ w przyszłym roku i będzie obsługiwana przez aplikacje komunikacyjne, w tym Wiadomości Google.

Bezpieczeństwo i prywatność na pierwszym miejscu

Google Messages (Wiadomości Google) to aplikacja, która już teraz obsługuje ponad miliard użytkowników na całym świecie. Wprowadzane innowacje mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników, jednocześnie zapewniając im pełną kontrolę nad własnymi danymi. Każda z nowych funkcji, od ochrony przed oszustwami po inteligentne ostrzeżenia i weryfikację kontaktów, została zaprojektowana z myślą o tym, by zapewnić prywatność i spokój podczas codziennego korzystania z aplikacji.

Dzięki nowym zabezpieczeniom, użytkownicy aplikacji firmy Google mają czuć się bezpieczniej podczas wymiany wiadomości, niezależnie od tego, z kim i gdzie się komunikują.

