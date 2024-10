To koniec takich aplikacji. Podziękuj Google

Google chce jeszcze skuteczniej walczyć z niebezpiecznymi aplikacjami na Androida, które wykradają nasze dane. Firma ma plan, jak sobie z nimi poradzić.

Nie od dzisiaj wiadomo, że użytkownicy Androida często są atakowani różnego rodzaju aplikacjami, które zawierają złośliwy kod. Te potrafią bardzo dużo, włącznie z kradzieżą danych logowania do banku. Najczęściej instalujemy je z nieznanych źródeł, zachęceni niesamowitymi inwestycjami lub zwyczajnie oszukani, gdy appka udaje coś, czym nie jest. Jednak od czasu do czasu malware trafia też do Sklepu Play. Google ma pomysł, jak z tym walczyć.

Koniec niebezpiecznych aplikacji na Androida?

Google ma już mechanizm, który ma uchronić użytkowników Androida przez niebezpiecznymi aplikacjami. Mowa o Google Play Protect. System, jak twierdzi amerykańska firma, każdego dnia skanuje 200 mld aplikacji, i sprawdza je pod kątem bezpieczeństwa. To jednak najwyraźniej za mało, bo wciąż do Sklepu Play przedostają się niebezpiecznie programy. Dlatego czas iść o krok dalej.

Już w maju, w trakcie Google I/O, technologiczny gigant zapowiedział nowe rozwiązanie, które ma dodatkowo poprawić bezpieczeństwo użytkowników Androida. Mowa o wykrywaniu zagrożeń na żywo. W tym celu Google przeszkolił sztuczną inteligencję, która ma sprawdzać, jakich uprawnień domaga się dana aplikacja i jak wpływa ona na inne programy oraz usługi. Jeśli zostanie wykryte coś podejrzanego, to appka trafi do szczegółowego sprawdzenia, a użytkownicy zostaną ostrzeżeni. Jeśli okaże się niebezpieczna, to zostanie automatycznie wyłączona.

Co ciekawe, testy przeprowadzane w celu wykrycia podejrzanych zachowań będą przeprowadzane bezpośrednio na urządzeniu, ale przy użyciu mechanizmu, który ma chronić prywatność użytkowników. Mowa o Google Private Computer Core, który pozwala „chronić użytkowników bez gromadzenia danych”. Jest to usługa oparta na chmurze, która wykorzystuje kryptografię, aby umożliwić bezpieczne i prywatne obliczenia wrażliwych danych.

Nowość ma trafić do wszystkich telefonów z Androidem 15. Przed końcem roku powinna być dostępna na Pixelach oraz sprzętach innych producentów, którzy zdążą zaktualizować swoje urządzenia.

