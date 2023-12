Google Play z cenną nowością. Zyskasz większą kontrolę

Aplikacja Sklepu Play zostanie wzbogacona o nową opcję, która da użytkownikom większą kontrolę nad wszystkimi urządzeniami z Androidem.

Duża część z nas ma dzisiaj wokół siebie kilka urządzeń z Androidem. Podstawą jest smartfon, ale do tego mogą dojść też tablet, zegarek, telewizor, a nawet samochód. Najnowsza aktualizacja Sklepu Google Play da nam nad nimi większą kontrolę.

Sklep Play z ważną nowością

Aplikacja Sklepu Play w wersji 38.8, która jeszcze nie trafiła do wszystkich użytkowników, wprowadza ciekawą nowość. W opcjach appki pojawiła się możliwość zarządzania innymi urządzeniami, na których jesteśmy zalogowani. Mogą to być właśnie tablety, telewizory, a nawet samochody z Android Auto.

Co to zarządzanie oznacza? Możliwość odinstalowania aplikacji z innych urządzeń. Wystarczy złapać za telefon, przejść do zakładki zarządzania aplikacjami i urządzeniami, aby pozbyć się aplikacji, np. z telewizora z Android TV lub Google TV. Cały proces zostanie przeprowadzony zdalnie, o ile dane urządzenie jest włączone i podłączone do sieci.

Na ten moment nie wiemy, kiedy aplikacja w tej wersji trafi do wszystkich użytkowników, ale to prawdopodobnie kwestia kilku tygodni.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google