Mapy Google doprowadziły ich do szału. Rodzina błaga o pomoc

Mapy Google potrafią być niezastąpione, ale kiedy kierowcy, zamiast patrzeć na drogę, śledzą przede wszystkim telefon, rodzą się problemy. Na szczęście tym razem nikt nie spadł w przepaść w miejscu rozebranego mostu, jak to miało miejsce w ubiegłym roku w Indiach, co jednak nie oznacza, że zupełnie nic się nie stało.

Rodzina państwa Ossowskich z miejscowości Warren w stanie New Jersey, jak pisze dziennik NJ.com, od kilku tygodni nie może zaznać spokoju. Kierowcy regularnie wjeżdżają na ich posesję. Na dodatek niektórzy hałaśliwie przy tym trąbią, omyłkowo uznając, że zaparkowane przed domem samochody zastawiają drogę przejazdu.

Przynajmniej tak sądzi głowa rodziny, Peter Ossowski, który zauważa, że aplikacja z jakiegoś powodu pokazuje nieistniejącą drogę. Rzekoma ulica biegnie przez dwie prywatne posesje, w tym jedną należącą właśnie do Ossowskich, gdzie Mapy Google zalecają skręcać.

Google Maps thinks my driveway is a through-street. Help! https://t.co/l9cG1Jflq9