Google Chrome z nowościami. Teraz poprawi Twoje błędy

Google opisał nowości, które sprawią, że korzystanie z przeglądarki Google Chrome będzie łatwiejsze. Nawet jeśli zrobisz błąd przy wpisywaniu adresu, przeglądarka sobie z tym poradzi. Dzięki temu możesz nawet uniknąć internetowej pułapki. Ponadto Google Chrome podpowie popularne strony, adresy z historii przeglądania i w ogólności będzie lepszym pomocnikiem podczas buszowania po internecie. Co ciekawe, w wielu przypadkach będzie można całkowicie pominąć stronę wyszukiwarki Google z wynikami i od razu udać się do celu.

Chrome poprawi literówki

Google planuje sprawić, że pasek adresu w przeglądarce Google Chrome będzie inteligentniejszy, wygodniejszy i nie będzie męczył oczu. Najwięcej zyskasz dzięki poprawianiu literówek, które zdarzają się każdemu, a klawiatury ekranowe z autokorektą ani trochę tu nie pomagają. Jeśli wpiszesz błędny adres w pasku adresu przeglądarki, program zaproponuje adres, który wydaje mu się prawidłowy. W tym celu przejrzy też Twoją historię przeglądania. Celem nie jest bowiem proponowanie najpopularniejszej strony w całym internecie, ale takiej, na którą to Ty chcesz wejść. Ta funkcja została początkowo wprowadzona na desktopie, lada dzień pojawi się też w mobilnej wersji przeglądarki.

Skoro mowa o historii i popularnych stronach – one również znalazły swoje miejsce w aktualizacji przeglądarki Google Chrome. Zarówno na desktopie jak na urządzeniach mobilnych, Google Chrome będzie podpowiadał adresy z kolekcji zakładek. Wystarczy wpisać słowa kluczowe. To również powinno oszczędzić nieco czasu. Tak samo, jak łatwy dostęp do stron odwiedzanych przez miliony internautów.

Pasek adresu Google Chrome poradzi sobie także ze znajdowaniem stron docelowych na podstawie samych słów kluczowych. I tu właśnie możesz zyskać najwięcej czasu, bo ominie Cię potrzeba przeglądania wyników wyszukiwania – spora część już jest pokazana w podpowiedziach paska adresu. Nie zawsze będą to podpowiedzi idealne, ale nadal mogą nam ułatwić poszukiwanie informacji w internecie.

Przy okazji tych zmian Google wprowadził też nieco inny, luźniejszy układ podpowiedzi paska adresu. By odróżnić wyniki różnego typu, trzeba zwracać uwagę także na piktogramy widoczne obok tekstu oraz dopiski.

Zmiany są wprowadzane stopniowo, ale nie będziemy na nie długo czekać. Warto więc wypatrywać aktualizacji przeglądarki mobilnej i na desktopie.

