Google aktualizuje Android Auto. Starsze telefony tracą dostęp

Google wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu Android Auto, eliminując wsparcie dla starszych urządzeń z Androidem 8.0 i wcześniejszymi wersjami. Decyzja ta wpłynie na użytkowników starszych smartfonów, którzy coraz częściej napotykają komunikat Ten telefon nie obsługuje już Android Auto.

Pierwsze wzmianki o podwyższeniu minimalnych wymagań dla systemu Android Auto pojawiły się już w lipcu tego roku. Wtedy firma Google zapowiedziała konieczność posiadania systemu Android 9.0 lub nowszego. Teraz gigant z Mountain View zaczyna faktycznie egzekwować te zmiany, co eliminuje możliwość korzystania z Android Auto na urządzeniach z Androidem 8.0. Choć nie podano oficjalnych powodów dla wyższych wymagań, ważnym aspektem tej decyzji jest fakt, że od wersji 9.0 Android Auto jest zintegrowany bezpośrednio z systemem operacyjnym. Zapewnia to użytkownikom bardziej płynne i wygodne doświadczenie.

Na początku 2024 roku około 5,8% aktywnych urządzeń Android działało na wersji 8.0, więc zmiany te nie powinny dotknąć większości użytkowników. Zdecydowana większość starszych telefonów z Androidem 8.0 od dawna nie otrzymuje aktualizacji bezpieczeństwa, co dodatkowo motywuje użytkowników do rozważenia wymiany sprzętu. Warto zaznaczyć, że telefony z Androidem 8.0 mają zwykle od 7 do 8 lat, co jest zgodne z nową, siedmioletnią polityką aktualizacji Androida. Taką przyjęły niektóre firmy, w tym Google w przypadku swoich Pixeli.

Tego typu zmiany pokazują, jak dynamicznie rozwija się platforma Android, a także ilustrują, jak rosnące wymagania technologiczne mogą wpływać na dostępność usług na starszych urządzeniach. Nowe wersje systemu Android i ich funkcje, takie jak wbudowany Android Auto, nie tylko ułatwiają korzystanie z technologii, ale także zwiększają bezpieczeństwo i płynność działania.

