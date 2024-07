Android Auto gasi światło. Na tych telefonach nie dostanie już wsparcia

Przewodowy Android Auto nie będzie już dłużej wspierać telefonów z Androidem 8 Oreo - ogłoszono oficjalnie.

Google po cichu zaktualizował minimalne wymagania systemowe dla Android Auto, które podaje na swej oficjalnej stronie. Jak możemy zauważyć, z listy wspieranych systemów zniknął Android 8 Oreo.

Wydany w sierpniu 2018 roku Oreo był dotąd najstarszym spośród systemów wspieranych przez Android Auto. Dodajmy, obsługiwał przy tym wyłącznie połączenie przewodowe z wyświetlaczem samochodu, gdyż technologię bezprzewodową zarezerwowano dla Galaxy S8 z Androidem 9 i późniejszych.

Oczywiście jeśli wciąż korzystasz z ósemki, to Twój Android Auto w magiczny sposób nie zniknie. Rzecz w tym, że nie otrzymasz do niego już żadnych aktualizacji, w tym poprawek błędów, które akurat w przypadku tego narzędzia bywają nieocenione.

Wedle statystyk StatCounter, Android 8 Oreo znajduje się obecnie na ok. 4,3 proc. wszystkich smartfonów z systemem Google. Czy to dużo, zależy od punktu widzenia. Procentowo nie, ale przy blisko 4 mln użytkowników, skala okazuje się zaskakująco ogromna. Inna sprawa, ilu z nich korzysta do tego z Android Auto.

