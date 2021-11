Glovo zabrało pieniądze klientom. Nie będzie jedzenia za darmo

Glovo nie przemyślało swojej promocji z okazji Black Friday. Firma, po wpisaniu odpowiedniego kodu, rozdawała wszystkim 125 zł do wykorzystania na zamówienia. Teraz kasa znika z kont użytkowników.

Wczoraj ruszyła nietypowa i — nie ma co ukrywać — bardzo hojna promocja w serwisie Glovo, za pomocą którego można zamawiać jedzenie. Po wpisaniu kodu "BLACKFRIDAY" każdy użytkownik otrzymywał na swoje konto 125 zł do dowolnego wykorzystania na zamówienia.

Pieniądze można było użyć przy jednym lub kilku zamówieniach. Działały one jak zwykły bilans na koncie, który można wykorzystać w całkowicie dowolny sposób w ramach aplikacji. Szkoda, że kasa zaczęła znikać z kont użytkowników.

Glovo rozdawało 125 zł i się przeliczyło

Rano wielu użytkowników Glovo zorientowało się, że nie mają pieniędzy, które otrzymali w ramach wykorzystanego kodu. Kwota zniknęła z ich kont bez żadnego powiadomienia ze strony aplikacji.

Co więcej, na stronie Pepper.pl, gdzie między innymi pojawiła się promocja, możemy przeczytać w komentarzach niezadowolonych użytkowników, że zamówienia złożone za pomocą pieniędzy z kodu są anulowane. Najwyraźniej nie dotyczy to jednak wszystkich osób, bo niektóre zamówienia cały czas są dostępne i zaplanowane w aplikacji. Nie zmienia to faktu, że klienci mogą czuć się oszukani.

Skontaktowaliśmy się z serwisem Glovo z pytaniami i prośbą o komentarz w sprawie. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, to zaktualizujemy tekst. Na razie sprawa wygląda bardzo niekorzystanie dla serwisu. Podejrzewam, że promocja została uruchomiona przedwcześnie i przypadkowo, w końcu Black Friday w tym roku przypada na 26 listopada, więc za nieco ponad 3 tygodnie.

Zobacz: Firma Meta już istnieje i tanio nazwy nie odda. Facebook ma problem

Zobacz: Plus i Plush rozdają świąteczne prezenty w ofertach na kartę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Glovo

Źródło tekstu: własne