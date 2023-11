Twój smartfon ma ukrytą funkcję. Raz skorzystasz i już tak zostanie

GBoard, czyli prawdopodobnie najlepsza klawiatura ekranowa dla Androida, ma ukrytą ciekawą funkcję.

Ta funkcja to skanowanie tekstu. W testowej wersji aplikacji GBoard zaszyty został bowiem system optycznego rozpoznawania znaków (OCR), który pozwala skopiować tekst ze zdjęcia zrobionego bezpośrednio w aplikacji klawiatury. To oznacza, że jeśli chcesz przesłać komuś tekst ogłoszenia, wstawić cytat z papierowej książki do dokumentu albo szybko przetłumaczyć menu, możesz to zrobić bez wychodzenia do aparatu.

GBoard skanuje tekst

Skaner tekstu jest dostępny w wersji testowej klawiatury GBoard dla Androida, konkretnie w wersji beta 13.6. Jej działanie jest podobne do Google Lens, przy czym GBoard daje możliwość szybkiej edycji tekstu i umieszcza go tam, gdzie znajdował się wcześniej kursor. Skaner możesz uruchomić w tym samym miejscu, co tłumaczenie i korektę tekstu z użyciem sztucznej inteligencji.

GBoard wykorzysta oczywiście aparat wbudowany smartfonu, więc poprosi o pozwolenie na dostęp do niego. Następnie połowa ekranu zamieni się w podgląd, który pomoże użytkownikowi nakierować aparat na tekst do skanowania. Po dotknięciu przycisku migawki program zabierze się za identyfikację tekstu – tak samo, jak ma to miejsce w Google Lens przy tłumaczeniu. Rozpoznany tekst można potem szybko wstawić w odpowiednie miejsce w polu tekstowym dowolnej aplikacji.

Latest Gboard beta inludes new *hidden* built-in " Scan text " tool.



Tapping on it will open the built-in camera UI. After clicking the shutter, OCR will highlight the recognized text, which can then be inserted into the input field. pic.twitter.com/mwOzhj8lPW — Наиль Садыков (@Nail_Sadykov) November 2, 2023

Korzystanie z kopiowania tekstu zamiast wysyłania zdjęć ma jeszcze jedną zaletę. Jeśli przesyłasz treść komuś, do kogo masz ograniczone zaufanie, lepiej nie wysyłać takiej osobie zdjęcia z metadanymi (potencjalnie zawierającymi lokalizację, w której zdjęcie zostało zrobione) i obrazem otoczenia. Na wszelki wypadek. Łatwiej też taki tekst modyfikować bądź pociąć na fragmenty.

Źródło zdjęć: PixieMe / Shutterstock

Źródło tekstu: @Nail_Sadykov / X