Snapseed 3.0 – Google odświeża kultową aplikację do edycji zdjęć

Nowy wygląd i wygoda użytkowania

Aplikacja została podzielona na trzy główne zakładki: „Looks” , „Faves” oraz „Tools” . Nowością jest środkowa zakładka „Faves”, gdzie można zapisywać najczęściej używane narzędzia do szybkiego dostępu. Cały zestaw narzędzi do edycji przeniesiono do zakładki „Tools”, a opcja eksportu zdjęć znalazła się w prawym górnym rogu.

Nowe i ulepszone narzędzia

Co dalej?

Google zapowiada, że to dopiero początek zmian – w aplikacji pojawiła się informacja „More to come, stay tuned”, co sugeruje kolejne nowości w przyszłości. Na razie aktualizacja dostępna jest wyłącznie na iOS. Firma nie ujawnia jeszcze, kiedy Snapseed 3.0 trafi na Androida. To nie pierwszy już raz, gdy Google bardziej priorytetowo traktuje użytkowników konkurencyjnego systemu, każąc posiadaczom sprzętów z Androidem czekać dłużej.