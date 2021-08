Facebook przywróci rozmowy głosowe w aplikacji

Facebook planuje zrobić małą rewolucję, żeby wszystko... zostało po staremu. W aplikacji Facebooka ponownie mają pojawić się opcje dzwonienia.

Przed pojawieniem się Messengera jako osobnej aplikacji można było prowadzić rozmowy w aplikacji Facebooka. Potem MarkZuckerberg zaczął jednak tłumaczyć, że w mobilnym świecie lepiej sprawdzają się dwie różne aplikacje - jedna do rozmowy, a druga do wszystkiego innego. Jednocześnie Facebook walczył z rozmawianiem przez wersję przeglądarkową. Długo wytrwały takie przeglądarki jak Opera Mini czy Keyboard Browser, teraz najbardziej uparci korzystają z wersji komputerowej na telefonie. Prawie wszyscy jednak już dawno przenieśli się do Messengera.

Okazuje się, że niedługo Messenger może mieć jedynie monopol na rozmowy tekstowe. Będzie bowiem znowu można rozmawiać głosowo i poprzez wideorozmowy w klasycznej aplikacji Facebooka. Nowa/stara funkcja już teraz ma przechodzić zamknięte testy w gronie wybranych użytkowników. Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie znana i lubiana funkcja miałaby powrócić. Wszystko jednak wpisuje się w ostatnie działania Facebooka, które mają scalić wszelkie usługi. Przykładem były wiadomości między Facebookiem oraz Instagramem.

Źródło zdjęć: pixabay

Źródło tekstu: fox business