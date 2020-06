Facebook pomoże ci dorosnąć. To narzędzie usunie głupoty z przeszłości

Jeśli masz konto na Facebooku od młodości, pewnie czają się na nim wpisy niepasujące do twojego dorosłego „Ja”. Facebook ułatwia ukrywanie żenujących wpisów i polubień, które nie przystoją poważnym ludziom.

Każdy z nas się zmienia. Memy sprzed 5 lat już nie bawią, nie chcemy się przyznawać do młodzieńczych wybryków na imprezach. Ty możesz tego nie pamiętać, ale na Facebooku nic nie ginie (poza golizną – ta znika bez ostrzeżenia razem z kontem publikującego).

Zobacz: Facebook vs. bzdury: 50 mln wpisów o COVID-19 oznaczył jako dezinformacja

Zobacz: Facebook jednak nie będzie oznaczać nieprawdziwych informacji. Ludzie i tak mu nie wierzą

Siarowate posty można usuwać ręcznie, ale zajmuje to sporo czasu. Facebook wprowadził więc narzędzie do zarządzania aktywnością, które ten proces znacznie ułatwi. Manage Activity wprowadza możliwość przeniesienia wpisu do archiwum (podobnie jak e-maile w Outlooku – nie widać ich na liście odebranych, ale nie zostały skasowane) oraz klasyczny kosz. Treści zostaną w koszu przez 30 dni, po czym będą trwale usuwane. Wpisami można zarządzać masowo, filtrować je według daty i powiązań z określonymi osobami.

Zobacz: Pajacyki: Babcia z Holandii musi usunąć z Facebooka zdjęcia wnuków

Moim zdaniem łatwiej jest nic tam nie publikować, niż potem sprzątać wątpliwe zdjęcia przed rozmową o pracę. Niemniej nowa funkcja Facebooka wygląda zachęcająco. Zarządzanie aktywnością pojawi się w pierwszej kolejności w aplikacji mobilnej. Zostanie wprowadzona nawet w aplikacji Facebook Lite, kierowanej do słabszych smartfonów. Facebook obiecuje też inne narzędzia do wygodnego tworzenia internetowej persony.