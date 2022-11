Elon Musk ma plan. Może stworzyć konkurencję dla Androida i iOS

Elon Musk nie ustaje w swoich dziwactwach. Tym razem grozi, że stworzy konkurencję dla Androida oraz iOS, jeśli Twitter zostanie usunięty z ich sklepów z aplikacjami.

Jeśli tak dalej pójdzie, to za kilka lat Twitter trafi do wielu książek. Nie z powodu doskonałego zarządzania i jako wzór do naśladowania. Wręcz przeciwnie. Może stać się przykładem tego, jak nie przejmować wielkich firm i nie doprowadzić do uch upadku. Na razie Elon Musk zdaje się robić wszystko, aby ćwierkacz skończył na internetowym śmietniku.

Twitter zniknie ze Sklepu Play i App Store?

Miliarder podjął w ostatnich tygodniach kilka kontrowersyjnych decyzji. Jedna z ostatnich polega na masowej amnestii dla wszystkich tych, którzy zostali z Twittera zbanowani. Tym samym Musk umożliwia powrót na platformę osobom najbardziej toksycznym i często zwyczajnie szkodliwym. To nie może skończyć się dobrze...

Na razie Google i Apple w żaden sposób nie odniosły się do sprawy, ale wiele osób sugeruje, że może to być niezgodne z ich wytycznymi. W skrajnym przypadku mogłoby się to skończyć usunięciem Twittera z App Store i Sklepu Play. To na ten moment jedynie luźne rozważania, ale nie można tego wykluczyć.

Musk stworzy konkurencję dla Androida oraz iOS

Liz Wheeler, znana w Stanach podcasterka, zasugerowała na Twitterze, że w przypadku bana Elon Musk powinien stworzyć własnego smartfona. Jej zdaniem połowa Amerykanów z chęcią porzuciłaby Androida oraz iOS-a na rzecz urządzenia z logo Tesli czy innej marki, należącej do miliardera.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Elon Musk podchwycił temat i odpowiedział na tweeta. Właścicieli Tesli i SpaceX ma nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, ale jednocześnie dodał, że jeśli nie będzie miał wyboru, to stworzy alternatywny telefon. W takim wypadku stałby się on konkurencją dla Androida oraz iOS-a. Wiemy, jak do tej pory kończyły się podobne próby, ale jeszcze nigdy nie zabierał się za to Elon Musk. Wiele można mu zarzucić, ale akurat smykałkę do interesów ma jak mało kto.

