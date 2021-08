ClickMeeting ma nowe rozwiązanie do nauki zdalnej

ClickMeeting udostępnia nowe rozwiązanie, które ułatwi prowadzącym zajęcia edukacyjne zarządzanie grupą i pozwala uniknąć dyskomfortu spowodowanego udostępnianiem swojego wizerunku wszystkim uczestnikom.

Prowadzenie nauki online, mimo niepewności i bałaganu organizacyjnego, jakie towarzyszyły jej niekiedy podczas wprowadzania, ma wiele zalet, a początkowe trudności i wątpliwości w wielu przypadkach zdołano już zorganizować. Według raportu ClickMeeting, polskiej firmy dostarczającej platformę do webinarów i spotkań online, 56% ankietowanych uważa, że również po zniesieniu wszystkich obostrzeń nauka powinna odbywać się w formie hybrydowej, łączącej tryb stacjonarny i online. Zdaniem% ta forma nauki sprawdza się najlepiej ze wszystkich.

Wciąż jednak dla niektórych osób nauka za pośrednictwem Internetu wiąże się z dyskomfortem. Nauczycielom i wykładowcom trudniej jest zapanować nad większymi grupami odbiorców, a część słuchaczy ma problem z udostępnianiem wizerunku i widokiem swojego miejsca pracy pozostałym. W odpowiedzi na zapotrzebowanie swoich użytkowników i z myślą o ich wygodzie polski ClickMeeting wprowadza na swojej platformie tryb Edu.

Tryb Edu pozwala uczestnikom zajęć skupić się na pracy, a prowadzącym zarządzać grupą

Podczas standardowych zajęć online prowadzący obserwuje wszystkich uczestników spotkania, a ci widzą zarówno jego, jak i swoich kolegów. Zdarza się więc, że słuchacze, nawet bez takiej intencji, rozpraszają się wzajemnie, a wygospodarowanie przestrzeni dla samodzielnej pracy jest trudne. Wielkie zmiany wprowadza tu właśnie tryb Edu, który prowadzący może aktywować w dowolnej chwili bezpośrednio w pokoju wydarzenia. W tym trybie widzi i słyszy wszystkich uczestników spotkania, ale oni widzą i słyszą tylko jego i siebie. Prowadzący może zaprosić wybraną osobę do wypowiedzi. Wtedy pozostali będą ją mogli usłyszeć. Każdy może więc czuć się zdecydowanie swobodniej i skupić się w pełni na prezentowanym materiale lub wykonywaniu zadań. Pozwala to wyeliminować wiele problemów, takich jak chaos, zabieranie głosu w niewłaściwych momentach czy przypadkowe udostępnianie treści, które nie powinny być udostępniane. Przełączanie pomiędzy trybem Edu a standardowym trybem jest proste i odbywa się w oknie wydarzenia.

Tryb Edu pozwala czuć się bezpiecznie i chroni prywatność użytkowników

Wiele osób niechętnie bierze udział w spotkaniach online ze względu na obawy przed udostępnieniem wizerunku czy pokazywaniem innym swojego otoczenia. Dotyczy to zwłaszcza uczniów, którzy mogą spotykać się np. z niewłaściwymi reakcjami ze strony szkolnych kolegów i koleżanek, ale nie jest także niczym wyjątkowym w starszych grupach wiekowych. Poczucie bezpieczeństwa jest natomiast kluczowe dla skutecznego zdobywania wiedzy. Tryb Edu sprawia, że każdy może czuć się komfortowo, wiedząc, że w trakcie spotkania z podglądu korzysta wyłącznie prowadzący.

– powiedziała Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca w ClickMeeting

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że tryb Edu zapewnia wyższe bezpieczeństwo prywatności użytkowników, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w kontekście nagrywania zajęć czy przeprowadzania w ich trakcie testów i innych form sprawdzania nabytej wiedzy. W nagranym materiale widoczny będzie jedynie prowadzący, słychać też będzie osoby zabierające głos przed całą grupą.

Tryb Edu to kolejne narzędzie ułatwiające realizację nauki zdalnej udostępniane przez polski ClickMeeting. Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców korzystających z naszej platformy. Dzięki temu prowadzący może swobodnie kształtować program realizowanych zajęć czy kursów i rozwijać swój warsztat bez konieczności sięgania po dodatkowe oprogramowanie. Coraz więcej osób dostrzega korzyści rozwiązań cyfrowych, dlatego rośnie poparcie dla hybrydowego modelu nauczania i wykorzystanie jego potencjału. Nieustające działania na rzecz rozwoju platformy ClickMeeting i wsparcia jej użytkowników przynoszą efekty, co bardzo nas cieszy.

– dodała Dominika Paciorkowska

Źródło zdjęć: ClickMeeting

Źródło tekstu: ClickMeeting