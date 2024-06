Apple Watch i watchOS 11. I już wiesz, czy trenujesz za dużo

Apple Watch jesienią dostanie nowy system operacyjny, a wraz z nim nowe wersje aplikacji, pomagających zadbać o zdrowie. Apple zdradził, czego możemy się spodziewać.

Najważniejszą aplikacją na zegarkach Apple jest oczywiście Apple Health, która monitoruje stan zdrowia i gromadzi dane w chmurze do dalszej analizy. watchOS 11 wprowadzi możliwość analizy danych w specyficzny sposób – oceni, czy ćwiczysz intensywnie, średnio, tak sobie, czy przesadzasz. Połączy w tym celu dane z różnych źródeł i trendy.

Pojawi się także nowa aplikacja do monitorowania różnych stanów organizmu. Będzie ona zbierać różne parametry witalne, w tym sen, spożywanie alkoholu, zmiany wysokości i tym podobne. Pomoże też w nietypowych stanach – na przykład w czasie ciąży. To wartościowe uzupełnienie śledzenia cyklu miesiączkowego, niezbędnego dla kobiet.

Apple Watch będzie też korzystał z kontekstu, w którym się znajdujesz, by lepiej dopasować dostępne aplikacje i widżety. To pomoże uzyskać dostęp do najpotrzebniejszych w danej chwili narzędzi – na przykład zadba o to, by za granicą można było łatwo uzyskać dostęp do automatycznego tłumacza, a w centrum handlowym do płacenia zbliżeniowego. Znajdziesz je w inteligentnym stosie.

Jest jeszcze jeden dodatek, który warto podkreślić – możliwość ustawienia swojego zdjęcia jako tarczy została zmodernizowana. Przy czym Apple. Mechanizm dopasowywania kolorów i kształtu cyfr zegarka przypomina ten znany z ekranu blokady iPhone'a.

Wiemy też, że Apple przymierza się do wprowadzenia pomiaru (a raczej szacowania) ciśnienia tętniczego bezpośrednio na zegarku. Na razie nie było jednak o tym wzmianki.

Który Apple Watch dostanie watchOS?

Zwykle Apple zapewnia 6 lat wsparcia dla swoich zegarków. Nowy system powinny więc otrzymać modele:

Apple Watch Series 5,

Apple Watch SE pierwsza i druga generacja,

Apple Watch Series 6,

Apple Watch Series 7,

Apple Watch Series 8,

Apple Watch Ultra.

Na razie jednak Apple nie podał listy kompatybilnych zegarków.

Poniżej znajdziesz pełny zapis konferencji Apple WWDC 2024 z 10 czerwca.

