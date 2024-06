Apple właśnie ułatwił życie Europejczykom. Nowe narzędzie dużo zmienia

Apple właśnie znacząco ułatwił życie Europejczyków, którzy korzystają z urządzeń z nadgryzionym jabłkiem. Na Starym Kontynencie jest już dostępne przydatne narzędzie firmy z Cupertino.

W zeszłym roku Apple udostępnił amerykańskim użytkownikom oprogramowanie o nazwie Self Service Repair Diagnostics. Teraz trafia ono także do Europy, a konkretnie do 33 państw Starego Kontynentu w 24 wersjach językowych, w tym także polskiej. Dla wielu użytkowników będzie to duże ułatwienie.

Apple Self Service Repair Diagnostics

Self Service Repair Diagnostics to oprogramowanie, które pozwala całkowicie za darmo i w domowych warunkach zdiagnozować urządzenia z nadgryzionym jabłkiem w logo. W ten sposób możemy się dowiedzieć, co konkretnie psuje się w iPhonie, monitorze Studio Display czy komputerze z serii Mac (na liście są też najnowsze MacBooki). Im nowsze urządzenie, tym więcej oprogramowanie powiem nam na jego temat.

Oczywiście nie każdy będzie w stanie naprawić iPhone'a, ale już samo zdiagnozowanie problemu to połowa sukcesu. Poza tym z narzędzia mogą też korzystać nieautoryzowane serwisy, dla których będzie ono ogromnym ułatwieniem. Self Service Repair Diagnostics to też instrukcje do 42 urządzeń Apple, a także mechanizm zamawiania oryginalnych części, które mogą posłużyć do wymiany tych wadliwych.

Narzędzie od dawna jest wykorzystywane w autoryzowanych serwisach, a teraz dostęp do niego zyskują też te nieautoryzowane, a także sami użytkownicy.

Źródło zdjęć: Sergey_Bogomyako / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GSMArena