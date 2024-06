Poszedł z iPhone'em na prostytutki. Obwinia producenta o wpadkę

Uprzedzam, że historia jest tak absurdalna, że aż trudna do uwierzenia. Jednak według brytyjskich mediów wydarzyła się naprawdę. Pewien Brytyjczyk, który jest fanem Apple i korzysta z wielu sprzętów z nadgryzionym jabłkiem, postanowił pozwać firmę z Cupertino na kwotę 5 mln funtów. Obwinią ją za rozwód z żoną. Dlaczego?

Otóż mężczyzna umawiał się z prostytutkami za pomocą aplikacji iMessage. Podobno był ostrożny i wszystkie wiadomości usuwał, aby żona nie była w stanie ich przeczytać. Jednak pewnego razu kobieta włączyła domowego iMaca i jej oczom ukazały się wszystkie wiadomości, w których mąż umawiał się na spotkania z tzw. kobietami lekkich obyczajów.

Kobieta długo się nie zastanawiała i szybko złożyła wniosek o rozwód. Kosztowało to mężczyznę wiele nerwów. Podobno jest na lekach, które mają ograniczyć jego ataki paniki związane z całą sprawą.

Naprawdę myślałem, że dostanę ataku serca. Rozwód to niezwykle stresujący proces, a do tego dochodzą dzieci i dynamika rodziny. Moim zdaniem to wszystko dlatego, że Apple powiedziało mi, że moje wiadomości zostały usunięte, podczas gdy tak nie było.