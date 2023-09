Microsoft chciał sprzedać znaną usługę. Nie uwierzysz komu

Apple mogło kupić jedną z najważniejszych usług Microsoftu. Odmówili.

Jedną rzeczą, która odróżnia Apple od jego największych rywali, jest brak własnej wyszukiwarki internetowej. Właśnie dlatego wyszukiwanie na iPhone'ach, iPadach i Makach domyślnie obsługiwane jest przez Google. Jak się jednak okazuje, sytuacja mogła wyglądać zgoła inaczej.

W 2016 Apple i Microsoft prowadzili rozmowy na temat zastąpienia Google jako domyślnej wyszukiwarki w Safari Bingiem. Warto zauważyć, że obie firmy współpracowały już ze sobą na tym etapie, a silnik Microsoftu napędzał już wyszukiwanie w aplikacjach Siri i Spotlight. Koniec końców jednak negocjacje spełzły na niczym. Apple przedłużyło swoją umowę z Google, a decydującym czynnikiem miały się okazać kwestie finansowe.

Microsoft chciał sprzedać Binga. Apple nie chciało kupić

Jak się jednak okazuje, temat kilkukrotnie powrócił i to z interesującym twistem. Jak donosi redakcja serwisu Bloomberg, podczas wznowionych w 2020 roku negocjacji przedstawiciele Apple i Microsoftu mieli już rozmawiać nie tyle o wykorzystaniu Binga w aplikacjach giganta z Cupertino, co o sprzedaży całej wyszukiwarki. Jak łatwo się domyślić, do takiej transakcji koniec końców nie doszło. Zresztą jak donoszą osoby związane z tematem, rozmowy miały zostać ucięte na bardzo wczesnym etapie.

Z dzisiejszej perspektywy może to wyglądać tak, jakby Apple zrezygnowało z kury znoszącej złote jajka. Warto jednak pamiętać, że Bing w roku 2020 i Bing obecnie to na dobrą sprawę dwie różne usługi. Wtedy był to wyłącznie ubogi krewny wyszukiwarki Google, który robił z grubsza to samo, tylko gorzej. Dopiero w 2023 roku mieliśmy do czynienia z transformacją platformy Microsoftu w kompetentnego asystenta AI, który wytycza branżowe standardy. Trudno w takiej sytuacji dziwić się gigantowi z Cupertino, że zrezygnował z tak "rewelacyjnej" oferty.

Pomyśleć jednak, że sprawy mogły się potoczyć zupełnie inaczej...

Zobacz: Koniec darmowych aktualizacji Windowsa. Microsoft zmienia zasady

Zobacz: Apple kroi frajerów. Lojalni klienci muszą płacić więcej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Bloomberg, 9to5Mac