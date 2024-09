iOS 18 czy iOS 17.7? Wybór należy do Ciebie

Firma Apple ruszyła z udostępnianiem systemu iOS 18 dla wspieranych iPhone'ów. Jednak jest również coś dla tych, którzy wolą zostać w starszej wersji – iOS 17.7, a także oczywiście iPadOS 17.7 do tabletów.

Firma Apple udostępniła światu iOS 18 z ponad 250 nowymi funkcjami, ale jednocześnie wydała także iOS 17.7 dla tych, którzy nie są jeszcze gotowi na przesiadkę. Ta druga aktualizacja skupia się na usunięciu błędów oraz poprawie bezpieczeństwa, pozostawiając większe zmiany na później.

Co ciekawe, wszyscy użytkownicy iPhone'ów z iOS 17 mogą zainstalować iOS 18. Niestety, nie dotyczy to wszystkich iPadów, ponieważ amerykański gigant zdecydował się ograniczyć listę urządzeń obsługujących najnowszą wersję systemu operacyjnego dla tabletów spod znaku "nadgryzionego" jabłka. To może być kolejny powód, by zainteresować się systemem iOS 17.7, a tym bardziej iPadOS 17.7.

Jeśli więc masz wątpliwości co do nowości w iOS 18 lub jego stabilności, możesz dać sobie trochę czasu i zaktualizować system do wersji 17.7. To samo dotyczy posiadaczy iPadów, które nie są kompatybilne z iPadOS 18. Pamiętaj jednak, że Apple w końcu "zmusi" użytkowników iPhone'ów do aktualizacji do iOS 18. Jeśli więc chcesz pozostać na iOS 17, zaktualizuj system do wersji 17.7.

W przypadku systemów iOS 17.6 i iPadOS 17.6, firma Apple dodała następujące nowości:

Wsparcie dla Live Activities w Apple News+ na ekranie głównym i ekranie blokady, umożliwiające śledzenie wydarzeń na żywo.

Nowy filtr w aplikacji Wiadomości do blokowania nieznanych nadawców z zagranicy.

Oprócz iOS 17.7 i iPadOS 17.7, Apple wydał również macOS Sonoma 14.7 i macOS Ventura 13.7. Nie wiadomo jednak, czy firma będzie kontynuować aktualizowanie starszych wersji oprogramowania o nowe funkcje, ponieważ zazwyczaj tego nie robi.

Apple Intelligence: przyszłość iOS

W nowych systemach operacyjnymi dla swoich produktów (iOS 18, iPadOS 18, macOS Sonoma), firma z Cupertino stawia na Apple Intelligence. To platforma sztucznej inteligencji, której beta wersja ma trafić na urządzenia już w przyszłym miesiącu. Dzięki tej platformie, Apple ma nadzieję nadrobić zaległości za firmami OpenAI, Google i Microsoft, które wprowadziły funkcje oparte na dużych modelach językowych. Nowość Apple'a póki co nie trafi do Europy, przynajmniej na iPhone'ach.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Apple, BGR