Apple wydał iOS 16.6. Lepiej to zainstaluj

Użytkownicy iPhone'ów czekają już na oficjalne wydanie systemu iOS 17, a tymczasem firma Apple wydaje aktualizację mobilnego oprogramowania z numerem 16.6. iOS 16.6 oraz iPadOS 16.6 są już dostępne do pobranie OtA (Over the Air).

Firma Apple wydała iOS 16.6 wraz z zaleceniem, by zaktualizować swoje iPhone'y. To dlatego, że najnowsza aktualizacja oprogramowania dla tych urządzeń naprawia poważne luki bezpieczeństwa. Dwie z nich zostały już wykorzystane w rzeczywistych atakach.

Wśród problemów załatanych w iOS 16.6 jest 11 w jądrze systemu operacyjnego iPhone'ów i osiem w silniku WebKit, który stanowi podstawę przeglądarki internetowej firmy Apple, Safari.

Apple tym razem nie ujawnia zbyt wielu informacji na temat tego, co zostało naprawione w iOS 16.6. Ma to na celu umożliwienie jak największej liczbie użytkowników iPhone'ów zaktualizowanie swoich urządzeń zanim staną się one celem ataków.

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

– czytamy w komunikacie firmy Apple

iOS 16.6 pojawił się zaledwie dwa tygodnie po wydaniu iOS 16.5.1 (c) - drugiej aktualizacji Rapid Security Response firmy Apple, którą gigant musiał wydać dwukrotnie po tym, jak pierwsza wersja zawierała poważny błąd.

