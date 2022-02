Apple wprowadza aplikacje niepubliczne do App Store

Apple pozwala deweloperom na publikację w sklepie App Store aplikacji niepublicznych, do których można się dostać tylko za pomocą bezpośredniego linku.

Twórcy aplikacji na iPhone'y, które nie powinny trafić do publicznej dystrybucji, mogą poprosić firmę Apple o ich rozpowszechnienie jako aplikacji niepublicznych. Dzięki temu nie pojawią się one w żadnej kategorii sklepu App Store, rekomendacjach czy wynikach wyszukiwania. Do znalezienia aplikacji i jej pobrania jest potrzebny bezpośredni link prowadzący do niej. Dostęp do aplikacji niepublicznych jest również możliwy za pośrednictwem usług Apple Business Manager i Apple School Manager.

Według firmy Apple, najlepszymi kandydatami do dystrybucji niepublicznej, są aplikacje dla określonych organizacji, dotyczące wydarzeń specjalnych czy badań naukowych, a także narzędzia dla pracowników danej firmy. Sama usługa aplikacji niepublicznych jest dostępna wszędzie tam, gdzie można korzystać ze sklepu App Store.

Aplikacją niepubliczną może się stać każda już opublikowana w App Store aplikacja, a także nowe tytuły. Jeśli jakaś aplikacja zacznie być dystrybuowana niepublicznie, tak samo będzie z jej każdą kolejną wersją. Przy zmianie dystrybucji z publicznej na niepubliczną, link do aplikacji pozostaje taki sam.

Aby aplikację dało się opublikować w kanale niepublicznym, musi być skończona. W ten sposób nie można dystrybuować wersji beta czy przedpremierowych.

