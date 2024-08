Android przyspieszy. Google znalazł sposób

Google szykuje programistyczną rewolucję — Android będzie mógł obsłużyć stronicowanie 16 KB, a to ma dać duży skok wydajności. Niestety ma też swoje wady.

Android ma być bardziej agnostyczny pod względem rozmiaru strony — czytamy na blogu Google'a. Ten mobilny system operacyjny nie będzie już skazany jedynie na 4 KB strony, ale też ich 16 KB wariant. Programiści będą mogli swobodnie przełączać się pomiędzy rozmiarami, tak by ich aplikacje osiągały możliwie największą wydajność.

Nowe rozwiązanie zostało zaimplementowane w Androidzie 15 QPR1 Beta 1 dla smartfonów Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro, a wkrótce trafi na wszystkie urządzenia obsługujące najnowszą dystrybucję Androida.

O co chodzi z tymi stronami? Bardzo obrazowo opisał to na swoim blogu sam Google:

W większości procesorów dedykowany sprzęt zwany jednostkami zarządzania pamięcią (MMU) tłumaczy adresy używane przez program na fizyczne lokalizacje w pamięci. To tłumaczenie odbywa się na podstawie rozmiaru strony. Za każdym razem, gdy program potrzebuje więcej pamięci, system operacyjny musi się zaangażować i wypełnić wpis w "tablicy stron", przypisując tę część pamięci do procesu.



Kiedy rozmiar strony jest czterokrotnie większy, to czterokrotnie mniej biurokracji. System może więc poświęcić więcej czasu na zapewnienie, że twoje filmy wyglądają świetnie, gry działają dobrze, a aplikacje działają płynnie, a mniej czasu na wypełnianie niskopoziomowej papierkowej roboty systemu operacyjnego

- tłumaczy Google

Jak duży będzie wzrost wydajności Androida?

Ogólna wydajność urządzeń po wprowadzeniu alternatywnego stronicowania wzrasta o 5 do nawet 10%. Nie jest to jednak wzrost pozbawiony negatywnych konsekwencji, bo zużywane jest przy tym nawet o 9% więcej fizycznej pamięci. Większa wydajność więc tak, ale te połacie RAM-u w ostatnich smartfonach zaczną się wreszcie do czegoś przydawać.

