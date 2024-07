Honor zaskoczył! Ten smartfon dostał Androida 14, a nie powinien

Zgodnie z zapowiedziami Honor aktualizuje swoje smartfony do MagicOS 8, którego bazą jest Android 14. Co ciekawe, aktualizację otrzymał także model, którego nie było w zapowiedziach producenta.

Informacja dotarła do nas 2 lipca 2024. Czytelnik poinformował, że MagicOS 8 i Android 14 są już na jego smartfonie marki Honor. Konkretnie na modelu Honor 70, wprowadzonym na rynek 30 maja 2022 roku z Androidem 12. Otrzymaliśmy także zrzut ekranu.

Aktualizacje są więc rozprowadzane zgodnie z harmonogramem podanym wcześniej przez producenta. Smartfony Honor miały dostawać Androida 14 w czerwcu, lipcu i sierpniu 2024 roku. Najwyraźniej jednak podawana wcześniej lista była niepełna:

Honor Magic5 Pro – kwiecień 2024

– kwiecień 2024 Honor 90 – czerwiec 2024

– czerwiec 2024 Honor Magic V2 – czerwiec 2024

– czerwiec 2024 Honor Magic6 Lite – lipiec 2024

– lipiec 2024 Honor X7b – lipiec 2024

– lipiec 2024 Honor X8b – lipiec 2024

– lipiec 2024 Honor X6a – sierpień 2024

– sierpień 2024 Honor 90 Lite – sierpień 2024

– sierpień 2024 Honor X8a – sierpień 2024

– sierpień 2024 Honor X7a – sierpień 2024

Honor nie wspominał wcześniej o aktualizacji dla modelu Honor 70. Nie jest to jednak niespodziewane – smartfon ma zaledwie 2 lata, a producent zadeklarował niedawno obiecuje 5-letnie wsparcie i 4 aktualizacje systemu Android na swoich smartfonach. Co prawda deklaracja padła w kontekście modelu Magic6 Pro, ale nie można wykluczyć, że będzie to standardowa polityka dla wszystkich urządzeń.

Zobacz: Honor MagicOS 8.0 i Android 14. Co nowego?

Zobacz: Honor 70 i Honor Pad 8 trafiają do Europy

Poprosiłam polski oddział marki Honor o wyjaśnienie kwestii długości wsparcia oraz o ewentualne uzupełnienie listy modeli, które dostaną Androida 14 w najbliższych tygodniach. Tekst zostanie uzupełniony, gdy otrzymam odpowiedź.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne