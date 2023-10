Android 14 dla Realme. Oto lista modeli, które dostaną Realme UI 5.0

Po wydaniu stabilnego Androida 14 dla smartfonów Pixel oraz w wersji AOSP producenci własnych systemów mogą już przyspieszyć nad nimi pracę. Firma Realme ujawniła plan na wydanie Realme UI 5.0. Niestety, trochę to potrwa.

Wraz z premierą smartfonów Pixel 8 Google udostępnił aktualizacje do Androida 14 dla starszych modeli, wydał także źródłową wersję AOSP. Producenci tacy jak Realme mogą tym samym przyspieszyć prace nad premierami swojego własnego oprogramowania jak Realme UI 5.0.

Firma Realme już od września prowadzi program testów Realme UI 5.0 w wersji beta dla modelu Realme GT2 Pro w Indiach i Rosji. Teraz producent podał na forum Realme Community „mapę drogową” na wydanie nowego systemu dla innych modeli.

Trzeba jednak zaznaczyć, że mowa o wersji Early Access, czyli nie jest to jeszcze wersja stabilna, lecz wciąż o statusie beta. Kiedy użytkownicy otrzymają wydanie finalne? Tego producent na razie nie zdradził, ale przynajmniej wiadomo, dla jakich modeli przygotowuje aktualizacje i o jakich przybliżonych terminach mowa.

Biorąc pod uwagę, że chodzi o wersję Early Access, terminy nie są niestety zbyt optymistyczne. Co więcej, aktualizacje we wczesnym dostępie będą wydawane partiami od wskazanego terminu, a nie na początku każdego miesiąca. Dostępność softu może więc się różnić w zależności od regionu świata.

Poza Realme GT 2 Pro, który ma już dostęp do nowego softu od września, będą to modele:

Październik 2023 r

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3 150W

Listopad 2023 r

Realme 11 Pro 5G

Realme 11 Pro + 5G

Realme Narzo 60 5G

Realme Narzo 60 Pro 5G

Realme GT Neo 3T

Grudzień 2023 r

Realme C56

Realme 10 Pro 5G

Realme 10 Pro + 5G

Realme Narzo N55

I kwartał 2024 r

Realme 11 5G

Realme 11x 5G

Realme 9 5G

Realme 9i 5G

Realme 9 Pro 5G

Realme 9 Pro + 5G

Realme GT 2

Realme GT 5G

Realme Narzo 60x 5G

Realme Narzo 50 5G

Realme Narzo 50 Pro 5G

II kwartał 2024 r

Realme 10

Realme 9

Realme C53

Realme C51

Realme Narzo N53

Żeby otrzymać dostęp do Realme UI 5.0 we wczesnym dostępie, trzeba zapisać się do testów beta w menu „O telefonie”. Użytkownicy, którzy nie chcą tego robić, mogą zaczekać na wersję finalną, ale jak widać z planu Realme, może to trochę potrwać.

