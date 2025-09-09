Wielka czystka w Xiaomi. Wyrzucili go za przecieki

Fani marki Redmi z pewnością kojarzą to nazwisko. Wang Teng Thomas przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy firmy, szczególnie w chińskich mediach społecznościowych. To właśnie jego konto w serwisie Weibo regularnie dostarczało oficjalnych zapowiedzi i ciekawostek na temat nadchodzących produktów.

Jeszcze do niedawna jego profil działał normalnie. Ostatnie wpisy dotyczyły między innymi udostępnienia nowej bety systemu HyperOS. Jednak jego ostatnia opublikowana wiadomość ma zupełnie inny charakter. Menedżer pisze w niej o głębokim smutku z powodu konieczności opuszczenia firmy.

Oficjalny powód? Złamanie regulaminu

Xiaomi nie zamierzało niczego ukrywać. Firma oficjalnie potwierdziła, że Wang Teng został zwolniony dyscyplinarnie. Powodem było poważne naruszenie wewnętrznych regulacji oraz zasad postępowania. Mówiąc wprost: menedżer został oskarżony o wynoszenie poufnych informacji.

Sam zainteresowany w dużej mierze przyznał się do winy. W swoich pożegnalnych wiadomościach stwierdził, że popełnił w przeszłości błędy. Dodał również, że jest mu głęboko wstyd i jest gotów ponieść konsekwencje swoich działań.

Kto skorzystał na przecieku?