Wyświetlacz Full HD o szerokości 1 mm. Dzięki temu odkryciu to możliwe

Pamiętacie te epickie wojny między fanami Apple a resztą świata dotyczące tego, jakie zagęszczenie pikseli jest w stanie zobaczyć ludzkie oko? W tamtym okresie mocno podpadłem jabłkowej, braci twierdząc, że na iPod Touch 4 widzę pojedyncze piksele kiedy się mu lepiej przyjrzę, chociaż mi to nie przeszkadza. Zarzucano mi wtedy kłamstwo i hejterstwo, a ja po prostu jestem krótkowidzem. Gdyby iPod Touch 4 miał ekran złożony z pikseli opracowanych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, to nie zobaczyłbym tych pikseli nawet przez bardzo dużą lupę.

Piksel o szerokości 300 nanometrów

Oczywiście, jak to zwykle jest w takich przypadkach, mamy pewien haczyk. Naukowcy chwalą się pikselem o szerokości 300 nanometrów i możliwości budowy wyświetlacza Full HD o szerokości 1 mm. Warto jednak podkreślić, że byłby to ekran monochromatyczny. A to dlatego, że na jeden piksel składałaby się w nim jedna dioda świecąca. A dokładniej organiczna dioda świecąca, bo mielibyśmy tu do czynienia z panelem OLED.

Co jednak bardziej istotne, nic ma nie stać na przeszkodzie, aby były to diody RGB, co pozwoliłoby zbudować pełny, kolorowy piksel o wymiarach poniżej 1 mikrometra. Dla porównania obecnie stosowane najmniejsze piksele mają wymiary około 5 mikrometrów.