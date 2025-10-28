Tech

Wyświetlacz Full HD o szerokości 1 mm. Dzięki temu odkryciu to możliwe

Taka rozdzielczość, że nie ma mowy o tym, żeby zobaczyć pojedyncze piksele.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wyświetlacz Full HD o szerokości 1 mm. Dzięki temu odkryciu to możliwe

Pamiętacie te epickie wojny między fanami Apple a resztą świata dotyczące tego, jakie zagęszczenie pikseli jest w stanie zobaczyć ludzkie oko? W tamtym okresie mocno podpadłem jabłkowej, braci twierdząc, że na iPod Touch 4 widzę pojedyncze piksele kiedy się mu lepiej przyjrzę, chociaż mi to nie przeszkadza. Zarzucano mi wtedy kłamstwo i hejterstwo, a ja po prostu jestem krótkowidzem. Gdyby iPod Touch 4 miał ekran złożony z pikseli opracowanych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu, to nie zobaczyłbym tych pikseli nawet przez bardzo dużą lupę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Piksel o szerokości 300 nanometrów

Oczywiście, jak to zwykle jest w takich przypadkach, mamy pewien haczyk. Naukowcy chwalą się pikselem o szerokości 300 nanometrów i możliwości budowy wyświetlacza Full HD o szerokości 1 mm. Warto jednak podkreślić, że byłby to ekran monochromatyczny. A to dlatego, że na jeden piksel składałaby się w nim jedna dioda świecąca. A dokładniej organiczna dioda świecąca, bo mielibyśmy tu do czynienia z panelem OLED.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Monitor MSI Mag 274CQF 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved
Monitor MSI Mag 274CQF 27" 2560x1440px 180Hz 0.5 ms [GTG] Curved
0 zł
812.37 zł - najniższa cena
Kup teraz 812.37 zł
Monitor EIZO FlexScan EV2740X-WT 27" 3840x2160px IPS
Monitor EIZO FlexScan EV2740X-WT 27" 3840x2160px IPS
0 zł
4299 zł - najniższa cena
Kup teraz 4299 zł
Monitor PHILIPS 24M2N3201A/00 23.8" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [GTG]
Monitor PHILIPS 24M2N3201A/00 23.8" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [GTG]
-49.94 zł
518.94 zł - najniższa cena
Kup teraz 469 zł
Advertisement

Co jednak bardziej istotne, nic ma nie stać na przeszkodzie, aby były to diody RGB, co pozwoliłoby zbudować pełny, kolorowy piksel o wymiarach poniżej 1 mikrometra. Dla porównania obecnie stosowane najmniejsze piksele mają wymiary około 5 mikrometrów. 

Diody te świetnie mogą się sprawdzić w niewielkich urządzeniach, oraz w okularach VR i AR tworząc obraz o niezwykłej szczegółowość. Wciąż jednak minie wiele lat, nim od odkrycia przejdą one do produktów konsumenckich.

Image
telepolis
OLED Ekrany Piksele
Zródła zdjęć: VTT Studio / Shutterstock
Źródła tekstu: Tomshardware