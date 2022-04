Wygłupy na YouTubie drogo go kosztowały, a to dopiero początek

YouTuber Trevor Jacob nie będzie najlepiej wspominał jeden ze swoich filmów. Wygłupy sporo go kosztowały, a to może być dopiero początek.

Trevor Jacob w grudniu 2021 roku opublikował na YouTubie film, w którym rozbija swój samolot. Mężczyzna twierdzi, że pojazd w pewnym momencie uległ awarii i stracił moc w silniku. W tym momencie znajdował się nad górzystym terenem, więc nie było możliwości bezpiecznego wylądowania. YouTuber porzucił samolot i z niego wyskoczył ze spadochronem na plecach.

Kosztowne wygłupy na YouTube

Wydawałoby się, że rzeczywiście doszło do nieszczęśliwego wypadku i mężczyzna nie miał wyboru. Innego zdania jest Federalna Administracja Lotnictwa, która na początku kwietnia wysłała pismo do Trevora. Oskarża w nim mężczyznę o nieostrożne i lekkomyślne postępowanie, które naraziło życie lub własność innych osób.

Urzędnicy zwrócili uwagę, że YouTuber od początku miał założony spadochron, co nie jest standardową praktyką. Trevor zapewnia, że zawsze lata z tego typu zabezpieczeniem na plecach i w jego przypadku nie jest to nic nadzwyczajnego. Jednak Federalna Administracja Lotnictwa zwróciła uwagę na jeszcze jeden szczegół — w trakcie zdarzenia mężczyzna nie skontaktował się z ruchem lotniczym na kanałach bezpieczeństwa, co powinno być jedną z pierwszych rzeczy, która przyjdzie mu do głowy.

Dlatego też urzędnicy zdecydowali o odebraniu mu licencji lotniczej. Pismo trafiło do niego 11 kwietnia, ale YouTuber twierdzi, że początkowo nic o nim nie wiedział. Warto w tym miejscu nadmienić, że każdy dzień zwłoki może oznaczać nawet 1644 dolarów kary. Wiemy, że prawnik Trevora zalecił mu niekomentowanie sprawy, więc nie jest jasne, czy już licencję zwrócił, czy może nadal jest w jej posiadaniu. Podejrzewam, że sprawa skończy się w sądzie.

