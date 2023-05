Atak na Pentagon? Miliony ludzi dało się nabić w butelkę

W poniedziałek mediach społecznościowych często udostępnianym zdjęciem była relacja z eksplozji w pobliżu Pentagonu. Chmura czarnego dymu przesłaniała widok na siedzibę Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych.

Kontem, które podzieliło się fotografią z miejsca eksplozji, był profil OSINTdefender, który stanowi narzędzie do analizy internetowej. Umieściło je też zweryfikowane przez Twitter konto Bloomberg Feed i RT, konto rosyjskich mediów państwowych, które obserwuje 3 miliony użytkowników. Następnie post powieliło kilka profili z setkami tysięcy obserwujących, wśród których znalazły się DeItaone i Whale Chart. Nawet sieć telewizyjna z Indii poinformowała o eksplozji na terenie Pentagonu.

Po krótkim czasie pojawiły się fotografie z następnego miejsca w Stanach Zjednoczonych, w którym doszło do rzekomej eksplozji. Tym razem wskazujący na eksplozję dym pojawił się w Białym Domu. Zdjęcia rozprzestrzeniały się błyskawicznie na Twitterze, wprowadzając niepokój wśród użytkowników.

Prime example of the dangers in the pay-to-verify system: This account, which tweeted a (very likely AI-generated) photo of a (fake) story about an explosion at the Pentagon, looks at first glance like a legit Bloomberg news feed. pic.twitter.com/SThErCln0p