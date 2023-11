Ludzkość czeka apokalipsa? Badacze biją na alarm

Już niedługo może nas czekać przyszłość jak z Terminatora? Badacze z OpenAI obawiają się możliwości swojego najnowszego projektu, który zagraża ludzkości.

W ostatnich dniach cała uwaga osób zainteresowanych sztuczną inteligencją zwrócona była na OpenAI. Trudno się temu dziwić, gdy firma nagle zwolniła swojego CEO i współzałożyciela, Sama Altmana. Sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę, Altman miał zostać zatrudniony przez Microsoft, ale jednak powrócił do OpenAI.

OpenAI pracuje nad Q*, które może zastąpić ludzi

Teraz na światło dzienne wychodzą nowe informacje. Reuters powołując się na swoje źródła w firmie oznajmia, że na chwilę przed zwolnieniem CEO część badaczy w OpenAI wystosowała list do zarządu. Miał mieć on kluczowe znaczenie w podjęciu decyzji o zwolnieniu Sama Altmana.

Reutersowi nie udało się uzyskać kopii wspomnianego listu. Jednak podobno zwracał on uwagę na zagrożenia związane z nowym odkryciem firmy w obrębie sztucznej inteligencji, które mogłyby zaszkodzić całej ludzkości. Brzmi to sensownie, biorąc pod uwagę niedawne wypowiedzi Altmana dotyczące ogromnego postępu dokonanego przez OpenAI, który będziemy mogli obserwować już za kilka miesięcy.

OpenAI kojarzone jest głównie z ChatGPT, czyli modelem językowym dostępnym na wyciągnięcie ręki z poziomu przeglądarki i dedykowanej aplikacji. Świetnie radzi on sobie z obróbką tekstu i jego tłumaczeniem, dobrze odpowiada na pytania i chętnie pomaga z kodowaniem. Gorzej jednak sprawa ma się np. z matematyką.

To właśnie dlatego w OpenAI trwają pracę nad Q*, która ma być prawdziwym przełomem. Mowa o rozwiązaniu AGI (artificial general intelligence), które firma definiuje jako autonomiczny system przewyższający ludzi w najbardziej wartościowych ekonomicznie zadaniach.

Według anonimowego źródła rozmawiającego z Reuters, Q* prezentuje obecnie poziom uczniów szkoły podstawowej. Przynajmniej gdy mowa o obliczeniach matematycznych. I w porównaniu do kalkulatora, który jest w stanie rozwiązać ograniczoną liczbę operacji, AGI może generalizować, uczyć się i rozumieć. Nie brzmi to jeszcze przełomowo, ale badacze są bardzo optymistycznie nastawieni do dalszego rozwoju projektu.

