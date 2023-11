Zwrot akcji niczym w filmie. Sam Altman będzie szefem OpenAI

Pod koniec poprzedniego tygodnia Sam Altman niespodziewanie został zwolniony ze stanowiska prezesa OpenAI. Chwilę później miał wrócić, a potem firma zatrudniła na jego stanowisko kogoś innego. Wydawało się, że wszystko jest już przesądzone. Okazuje się, że nie było.

Ta historia ma kilka zwrotów akcji. Najpierw Altman został zwolniony, a za nim poszło kilku ważnych pracowników. Następnie trwały negocjacje nad jego powrotem, ale te podobno okazały się fiaskiem. Altman trafił do Microsoftu, a tymczasowym szefem OpenAI został Emmett Shear, jeden ze współzałożycieli Twitcha. Wydawało się, że na tym historia się zakończy.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.