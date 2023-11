Bałagan w OpenAI. Zaledwie po kilku dniach stary szef ma wrócić

W piątek świat zaskoczyła decyzja zarządu firmy OpenAI, który nagle i bez żadnego uprzedzenia postanowił zwolnić Sama Altmana. Jednak szybko zaczęli się z tego wycofywać i prawdopodobnie już wkrótce uprzednie stanowisko zostanie mu przywrócone.

Dokładne powody zwolnienia Altmana nie są znane. Brad Lightcap, dyrektor operacyjny OpenAI, powiedział, że nastąpiło to z powodu załamania w komunikacji między CEO a zarządem. Ten podobno miał być nieszczery. Jednak powody mogły być zupełnie inne.

Nieoficjalnie mówi się, że powodem była walka o kierunek, w jakim ma podążać firma. Duży udział w zwolnieniu Altmana miała mieć Ilya Sutskever, która jest współzałożycielką firmy i jednocześnie liderem zespołu badawczego. Podobno nie zgadzała się ona z niektórymi decyzjami CEO.

