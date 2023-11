Jeden slot PCIe i dwie karty graficzne? Tak, to możliwe!

ASUS pokazał możliwości swojej nowej karty graficznej w wyjątkowy sposób. Podłączono do niej wpierw SSD PCIe 5.0, a później układ GeForce RTX 4090.

Już kilka razy na łamach Telepolis informowaliśmy Was o bardzo dziwnej karcie graficznej, którą opracowała firma ASUS. Wyposażona została ona bowiem w złącze M.2 na laminacie, pozwalające na montaż SSD. A tak się składa, że karta dostępna jest już w sprzedaży i Tajwańczycy chwalą się jej możliwościami.

Taka konfiguracja oznacza niestety spadek wydajności

Warto zacząć od przypomnienia, że NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti korzysta wyłącznie z interfejsu PCIe 4.0 x8, a to pozostawia drugie 8 linii PCIe zupełnie niewykorzystanych. ASUS stwierdził, że to idealna sposobność na zapewnienie konsumentom dodatkowego złącza M.2, przydatnego np. w niewielkich komputerach typu SFF.

ASUS GeForce RTX 4060 Ti Dual SSD, bo to o tej karcie mowa, "przetestowany" został przez chiński oddział firmy. Pokazano zarówno wydajność SSD, jak i pokuszono się o... podłączenie drugiej karty graficznej.

Projekt PCB karty uległ zmianom względem prototypu. Złącze M.2 przeniesiono bliżej szyny PCIe, tak by zmniejszyć dystans i zapewnić mocniejszy sygnał bez zakłóceń. Pozwala to na obsługę SSD PCIe 5.0. W przypadku Cruciala MP700 zanotowano wydajność do 12,4 GB/s dla odczytu sekwencyjnego.

Oczywiście znacznie ciekawiej prezentuje się fragment filmu, w którym Tony Yu - menedżer produktu ASUS China - podłącza do ASUS GeForce RTX 4060 Ti Dual SSD układ GeForce RTX 4090. Dokonano tego z pomocą zwykłego adaptera M.2 -> PCIe. Oczywiście oznacza to, że druga karta graficzna ograniczona jest zaledwie do interfejsu PCIe 4.0 x8, zamiast klasycznego PCIe 4.0 x16.

ASUS pokazał, że taka konfiguracja jak najbardziej działa. Niestety prócz około 145-150 FPS w Cyberpunk 2077 na bliżej nieokreślonych ustawieniach nie zdradzono żadnych szczegółów na temat wydajności. Jednak ograniczenie interfejsu, a tym samym przepustowości pamięci, z pewnością oznacza spory spadek klatkażu.

Czy jest więc jakikolwiek sens takiej operacji? Nie. ASUS najzwyczajniej w świecie zrobił to bo mógł. Trzeba przyznać jednak, że to dobry sposób na zyskanie rozgłosu i pokazanie możliwości nowego układu. Z drugiej jednak strony ASUS GeForce RTX 4060 Ti Dual SSD jest o kilkaset złotych droższy od wersji bez złącza M.2.

