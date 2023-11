Technologia OLED nadal jest do bani. Potwierdzają to nowe testy

Planujesz kupno nowego telewizora lub monitora? Kuszą Cie modele OLED? Warto się dwa razy zastanowić. Długotrwałe testy potwierdzają obawy dotyczące wypalania.

Chociaż telewizory i monitory OLED dostępne są już od dłuższego czasu na rynku, to nadal są one znacznie droższe w porównaniu do tradycyjnych wyświetlaczy. Jednak nie tylko cena odstrasza wielu konsumentów, ale również obawa o tzw. "wypalanie się" często wyświetlanych elementów - logo stacji, pasek start itd.

Monitory OLED radzą sobie lepiej od telewizorów

Zagraniczna redakcja RTings, która znana jest z porządnych testów, postanowiła sprawdzić jak wygląda to w najnowszych sprzętach. W ich teście od kilku miesięcy kilkadziesiąt różnych telewizorów i monitorów jest włączona non stop. I właśnie przyszła pora na podsumowanie informacji po 10 miesiącach.

Z oryginalną publikacją w języku angielskim możecie zapoznać się TUTAJ. A w skrócie RTing ma na stanie różne telewizory od LG, Samsunga i Sony oraz trzy modele monitorów od Della, LG i Samsunga. Wszystkie z nich uruchomione są 24/7, przy 100% jasności i wyświetlają telewizyjny kanał informacyjny CNN.

Jak na razie w przypadku TV mowa o czasie pracy 10 miesięcy, a więc 6000 godzin, co w przybliżeniu odpowiada okresowi 4 lat i 2 miesięcy normalnego użytkowania. Monitory pracują "tylko" od 6 miesięcy.

Wnioski? WSZYSTKIE z testowanych telewizorów wykazują pewną formę wypalenia obrazu, głównie mowa o pasku z informacjami i logo stacji. Jednak część modeli radzi sobie nieco lepiej niż inne. TV z matrycami LCD również się degradują i to z dużo większym nasileniem, mowa głównie o jednorodności podświetlenia.

Producenci w przypadku monitorów OLED przykładają się bardziej do technologii mających dbać o żywotność matryc. Po okresie 6 miesięcy pracy non stop (symulacja ok. 2,5 roku normalnego użytkowania) wykazują one niewielkie oznaki retencji obrazu i zerowe wypalenia obrazu.

W trakcie wymagających testów RTings pięć różnych telewizorów i jeden monitor uległy całkowitej awarii.

