Intel ma asa w rękawie. Mobilni gracze będą zadowoleni

Niebiescy wreszcie zaoferują wydajne iGPU w swoich procesorach mobilnych. Stworzy to nowe możliwości dla laptopów bez drogich, dedykowanych kart graficznych.

Wielkimi krokami zbliża się nowa generacja procesorów skierowana do laptopów. Mowa oczywiście o rodzinie Intel Meteor Lake, która zadebiutuje już za kilka tygodni. Tym samym partnerzy Niebieskich odpowiedzialni za produkcję laptopów są już na etapie ostatnich testów swoich nowych modeli.

Nowe iGPU Intela wygrywa z flagowym układem AMD

Nowe procesory przyniosą nam nie tylko zmienione nazewnictwo - Intel Core 100, ale również nowe architektury. Zarówno w przypadku CPU, jak i zintegrowanego układu graficznego (iGPU). Intel zminiaturyzował architekturę znaną z dedykowanych i dostępnych od kilku miesięcy kart graficznych, czyli ARC Alchemist.

W bazie wyników programu Geekbench pojawił się test laptopa ASUS Zenbook 14, który wyposażony został w procesor Intel Core Ultra 7 155H. Jest to 16-rdzeniowa i 22-wątkowa jednostka z zegarem od 3,8 do 4,8 GHz. Układ graficzny Xe-LPG wyposażono w 8 jednostek wykonawczych i pracuje z taktowaniem do 2250 MHz.

W teście OpenCL nowy zintegrowany układ graficzny Intela uzyskał aż 33 948 punktów, to znacznie więcej niż wcześniejsze pomiary. Może być to zasługa większego TDP laptopa, co pozwala rozwinąć skrzydła iGPU. Co ważne jest to też o około 6,3% lepsza wydajność niż w konkurencyjnym AMD Radeon 780M. Oznacza to więc, że nawet na laptopie bez dedykowanej karty graficznej będzie można spokojnie pograć.

Oczywiście jak zwykle z ostatecznymi wnioskami najlepiej wstrzymać się do oficjalnej premiery i niezależnych testów nowych laptopów. Co więcej kluczowa będzie nie tylko wydajność, ale również cena nowych urządzeń, ich kultura pracy, pobór mocy czy czas pracy na jednym ładowaniu.

