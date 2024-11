Był zmorą Elona Muska. Po 11 latach odchodzi z Twittera

Dalsza część tekstu pod wideo

Oświadczenie to pojawiło się zaledwie dzień po tym, jak poczytny autor horrorów, oświadczył że nie został wykluczony z dawnego Twittera, należącej do miliardera Elona Muska. Pisarz z wielkim uporem posługiwał się dawną nazwą platformy, nazywając ją wszędzie Twitterem. Tym, notorycznie wyprowadzał z równowagi miliardera. Krytykował też wszelkie zaniedbania Muska względem platformy, m.in. zwolnienia pracowników oraz ignorowanie tokstycznych treści. Stephen King postanowił opuścić X, co obwieścił w swoim ostatnim poście.

I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like.