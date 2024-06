Platforma X oficjalnie z wielką zmianą. Dla wszystkich

To co już do jakiegoś czasu platforma X zapowiadała, tym razem stało się faktem. Polubienia na platformie stały się prywatne.

Dzięki temu, że platforma X pokazywała, co "lubią" jej użytkownicy bywało, że szkodziło to opinii polityków lub osób publicznych. Nic nie odbywało się jednak bez przyczyny. Działo się to tylko w przypadkach, kiedy przyłapano ich na lajkowaniu niesmacznych lub niestosownych tweetów.

Według szefa X, Muska, jest to bardzo potrzebna zmiana, dzięki której ludzie do woli będą mogli sobie lajkować co chcą, bez "poczucia bycia atakowanym".

Firma pierwotnie wprowadziła możliwość ukrycia zakładki Polubienia w płatnej subskrybcji X Premium.

This week we’re making Likes private for everyone to better protect your privacy.



– You will still be able to see posts you have liked (but others cannot).



– Like count and other metrics for your own posts will still show up under notifications.



– You will no longer see who…