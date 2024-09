Stephen King o ostatnim hicie Netflixa: Rambo dla myślącego człowieka

Każdy powód jest dobry, aby obejrzeć kolejny film z dobrymi recenzjami. Tak się składa, że mamy już kolejny powód na to, aby obejrzeć fim Rebel Ridge na platformie Netflix. Pisaliśmy o nim już na łamach Telepolis, kiedy tylko pojawił się na platformie.

Rebel Ridge to nowość Netflixa, która została niespodziewanie dość obwołana najlepszym filmem akcji 2024 roku. Po premierowym weekendzie film stał się od razu hitem nr 1 na platformie. Najciekawsze jest jednak to, że mowa tu o produkcji, której nikt nie typował do tego miana i nie było wobec niej żadnych nadmiernych oczekiwań. Okazuje się jednak, że krytycy i widzowie są zgodni - ten film akcji, właściwie, thiller sensacyjny, jest naprawdę dobry.

Swoje zdanie wyraził także Stephen King, który ma w zwyczaju polecać na swoim profilu X, filmy, które niedawno obejrzał i zrobiły na nim wrażenie. Postanowił wypowiedzieć się na temat Rebel Ridge.

-napisał poczytny pisarz, Stephen King.

REBEL RIDGE: If this is a Netflix original, it's one of the best. A thinking man's RAMBO. No diss to David Morrell.