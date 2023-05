Szokujący pomysł na lotnisku. Pasażerów czeka nowy typ kontroli

Nowa Zelandia może narazić się pasażerom podróżującym samolotami. Kraj prosi bowiem podróżujących o wejście na wagę przed dostaniem się na pokład maszyny.

Urząd Lotnictwa Cywilnego Nowej Zelandii zalecił liniom lotniczym tego kraju zważenie pasażerów przed ich wejściem na pokład. Akcja sprawdzania ile ważą odlatujące z Auckland lotami międzynarodowymi osoby ma potrwać do 2 lipca 2023 r.

Linia lotnicza Air New Zealand deklaruje, że zbiera dane w ramach programu badania masy pasażerów. Posłużyć on ma do analizy obciążenia samolotów i rozkładu masy w maszynach.

Alastair James, specjalista ds. poprawy kontroli ładunku w linii lotniczej, wskazuje, że przed wylotem ważone są takie rzeczy jak bagaże, ładunek czy nawet posiłki. W przypadku masy pasażerów i obsługi, stosowane są jednak wagi uśrednione, uzyskane właśnie podczas przeprowadzanego raz na jakiś czas takiego badania.

Trudnością w badaniu, jest niechęć niektórych osób do ujawnienia tych wrażliwych danych. Linia lotnicza twierdzi jednak, że uczyniła wszystko co mogła, by uzyskiwanie informacji było jak najbardziej anonimowe i nie narażało dobrego samopoczucia pasażerów.

W okresie zbierania danych podróżujący w trakcie odprawy, odbywającej się przed lotem, zostaną poproszeni o wejście na wagę. Informacja o wartości jaką uzyskała dana osoba, trafi od razu do protokołu ankiety. Wynik nie będzie widoczny na żadnym ekranie wagi, nie będzie on nawet dostępny dla pracownika lotniska, który dokonuje pomiaru. Podróżni będą umieszczać też bagaż podręczny na wagach, w celu zweryfikowania także tej zmiennej.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Air New Zealand prosi pasażerów o wejście na wagę przed wyruszeniem w podróż. Pasażerowie poruszający się po kraju brali już udział w podobnym badaniu w 2021 roku, z powodu pandemii nie badano wtedy jednak osób przemieszczających się za granicę.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: CNN, oprac. własne