Nanya i Winbond odżywają. Produkcja na pełnych obrotach

Producenci pamięci DRAM są zadowoleni. Dotyczy to zarówno małych, jak i dużych podmiotów. Produkcja nie jest już sztucznie ograniczana.

Wspominając o pamięciach DRAM większość z nas myśli o producentach takich jak Samsung, SK hynix czy Micron. W końcu to oni mają największą produkcję i najnowsze rozwiązania. Na rynku jest jednak więcej firm, ale są one zdecydowanie mniejsze. Dzisiaj skupimy się na tajwańskich podmiotach - Nanya i Winbond.

Ceny pamięci DDR3 i DDR4 mają dalej rosnąć

Wraz z wyraźnym wzrostem popytu na moduły RAM, spowodowanym sztuczną inteligencją oraz produkcją laptopów z nowymi procesorami AMD, Intela i Qualcomma, ceny pamięci DRAM znacząco wzrosły. Tym samym Tajwańczycy zaprzestali cięć produkcyjny wprowadzonych w zeszłym roku.

W ubiegłym roku Nanya ograniczyła produkcję do 80%, a Winbond do 60% mocy przerobowych swoich zakładów. Obecnie obaj producenci wrócili już do pełnego potencjału. Oczekują oni również, że druga połowa 2024 będzie jeszcze lepsza, a ceny kontraktowe na DDR3 i DDR4 będą tylko rosnąć.

Nanya ogłosiła wczoraj, że jej czerwcowe skonsolidowane przychody wyniosły 3,4 miliarda NTD, co oznacza miesięczny wzrost o 0,35% i roczny wzrost o 36,83%. Zaś skonsolidowane przychody za pierwszą połowę roku wyniosły 19,4 miliarda NTD, co oznacza wzrost o 44,4% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Aktualne moce produkcyjne Winbond to ok. 58 000 sztuk. Dodatkowo zakład w Kaohsiung wdrożył już nowe maszyny, zwiększając miesięczną produkcję z 10 000 do 14 000 sztuk i modernizując litografię z 25 do 20 nm.

Czy to oznacza, że moduły RAM w sklepach potanieją? Raczej nie. Układy Nanya i Winbonda trafiają głównie do automotive, sprzętu RTV i AGD oraz rozwiązań przemysłowych i serwerowych. W sklepach spotykać można się częściej z kośćmi od Samsunga, SK hynix i Microna. Co więcej obecnie największy popyt generuje segment sztucznej inteligencji, który pochłania pamięci VRAM, DRAM i SSD w ogromnych ilościach.

