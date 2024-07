Karty graficzne Intel ARC Battlemage są już w drodze

Intel pracuje w pocie czoła nad nowymi kartami graficznymi dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Układy ARC Battlemage są już w transporcie.

Wszyscy fani nowych technologii doskonale zdają sobie sprawę, że AMD i NVIDIA szykują się do premiery kart graficznych następnej generacji. Jeszcze w tym roku Czerwoni zaserwują nam serię Radeon RX 8000, a Zieloni rodzinę GeForce RTX 5000. Jednak Intel również chce odświeżyć swoją ofertę.

Flagowe GPU może być aż o 23% większe niż generację temu

Nowe karty graficzne Niebieskich będą nosiły nazwę Intel ARC Battlemage. Jednak Amerykanie są bardzo skryci co do jakichkolwiek szczegółów. Oficjalnie nie powiedziano nic o specyfikacji, wydajności czy dacie premiery. Wszystkie dotychczasowe informacje to plotki i przecieki.

A tak się składa, że w chińskich i indyjskich dokumentach transportowych namierzono układy z oznaczeniami "BMG G21" oraz "BMG-X3" wskazujące na nowe karty graficzne Intela. Są to modele wyposażone w 32 i 28 rdzeni Intel Xe2, a więc prawdopodobnie 512 i 448 jednostek wykonawczych.

Dodatkowo wygląda na to, że chip BMG-G31 to rozwiązanie BGA 3283, czyli z 3283 pinami, co sugerowałoby, że będzie napędzać flagowe karty graficzne. Dla porównania w przypadku poprzedniej generacji, układ ACM-G10, napędzający modele ARC A770 i A750, miał "tylko" 2660 pinów.

Co ważne, to że opisywane układy są transportowane, nie oznacza wcale bliskiej premiery. Mogą być one tylko przemieszczane z jednego zakładu badawczego Intela do innego - jest ich sporo na całym świecie, również w Polsce. Kiedy spodziewać się debiutu? Trudno powiedzieć. Wcześniej jeden z pracowników Intela wspominał o terminie "przed czarnym piątkiem" (29 listopada), ale sporo źródeł wskazuje na początek 2025 roku.

