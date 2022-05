Biłgoraj. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Senior wykiwał oszusta

37-latek z Biłgoraja tego się nie spodziewał. Oszustwo na policjanta miało być łatwym zarobkiem, a skończyło się dla niego w kajdankach. Ofiara okazała się sprytniejsza.

W poprzedni piątek (29 kwietnia) z funkcjonariuszami biłgorajskiej policji skontaktował się 77-latek. Senior poinformował policjantów, że skontaktował się z nim człowiek, podający się za jednego z nich. Przekonywał starszego mężczyznę, że jego pieniądze są zagrożone i musi wypłacić oraz przekazać mu 10 tys. zł. 77-latek nie dał temu wiary.

Senior sprytniejszy od oszusta

Wobec takich informacji policjanci postanowili przygotować zasadzkę. W kolejnej rozmowie senior przystał na propozycję oszusta i umówił się z nim na przekazanie gotówki. Krętacz podjechał pod jeden z bloków taksówką. Aby uwiarygodnić swoje oszustwo, był ubrany w bluzę z napisem policja. Musiał nieźle się zdziwić, gdy na miejscu czekali na niego prawdziwi funkcjonariusze.

Oszustem okazał się 37-latek, który został wyprowadzony w kajdankach. Co więcej, w chwili zdarzenia był nietrzeźwy. Miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa i podawania się za funkcjonariusza publicznego. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna tłumaczył, że pieniądze były mu potrzebne na bieżące wydatki.

Na szczęście seniorzy są coraz lepiej poinformowani i trudniej oszukać ich metodą czy to na policjanta, czy też wnuczka. To bardzo cieszy. Jednocześnie funkcjonariusze po raz kolejny przestrzegają:

Nie ma zagrożonych kont czy lokat bankowych. Wszystkie pieniądze w bankach są bezpieczne i odpowiada za nie bank. Jeśli usłyszysz podobny scenariusz, natychmiast zakończ rozmowę, bo masz do czynienia z oszustem! Policjanci nigdy nie proszą o wypłacanie, przekazywanie czy przelewanie pieniędzy. Nie informują też przez telefon o prowadzonych akcjach, operacjach czy innych działaniach policyjnych. Każda osoba, która padając się za policjanta prosi o przekazanie lub wypłatę pieniędzy jest oszustem.

Źródło zdjęć: Policja

Źródło tekstu: Policja