Nacinali Polaków. Policja rozbiła groźną szajkę

Skarżyńscy policjanci złapali i doprowadzili do oskarżenia grupy 15 osób, która specjalizowała się w atakach pishingowych. Zarobili w ten sposób grube tysiące.

Skarżyńscy policjanci mogą pochwalić się niemałym sukcesem. Ich działania doprowadziły do skierowania aktu oskarżenia przeciwko 15 osobom, które specjalizowały się w atakach pishingowych. Jeśli kiedykolwiek dostałeś SMS z informacją o konieczności dopłaty za prąd lub przesyłkę, to jest spora szansa, że pochodził właśnie od nich.

Polska grupa oszustów oskarżona

Sprawa miała swój początek w styczniu 2020 roku. Wtedy też jeden z banków zawiadomił skarżyńską prokuraturę o nietypowych transakcjach na koncie jednego z klientów. Ten otrzymywał przelewy na duże kwoty, które następnie były szybko wypłacane w bankomatach w całej Polsce. Sprawa trafiła do policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

Funkcjonariusze odkryli, że przelewy mogły mieć związek z oszustwami. W toku śledztwa udało im się dotrzeć do grupy, która zajmowała się atakami pishingowymi. Wysyłali wiadomości o konieczności dopłaty czy to do rachunku za prąd, czy też zamówionej przesyłki. W ten sposób zdobywali dane do rachunków i okradali Polaków. W sumie ich łupem padło 66 osób z całej Polski, które oszukali na kwotę ponad 840 tys. zł.

Do sprawy włączyli się także policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Wspólnie udało im się zebrać wystarczająco dowodów, aby skierować do sądu akt oskarżenia przeciwko 15 osobom. Część z nich już odbywa zasądzone wcześniej wyrok, także za oszustwa.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone, że dojdzie do kolejnych zatrzymań. Za tego typu przestępstwo grozi karę do 15 lat pozbawienia wolności.

Zobacz: Ponad połowa Polaków robi ten błąd. Cierpi środowisko

Zobacz: Potężny wybuch w Warszawie. Winny popularny sprzęt

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DarSzach / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Policja.pl