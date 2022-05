Olkusz. Oszukiwał sprzedając w sieci, i to wprost z więzienia

Dwóch oszustów usłyszało aż 169 zarzutów, za które grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. W sumie oszukali ponad 150 Polaków. Jeden z nich robił to prosto z więzienia.

Dwóch oszustów w wieku 19 oraz 22 lat oszukało ponad 150 Polaków na łączną kwotę powyżej 50 tys. złotych. Biorąc pod uwagę metodę ich działania, policjantom nie zajęło wiele czasu trafienie na ich trop, tym bardziej że jeden działał z więzienia.

Oszukali ponad 150 Polaków

Sprawa dwóch oszustów nabrała tempa w kwietniu 2021 roku, kiedy do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa. Mężczyzna zamówił przez Internet towar, ale pomimo przelewu go nie otrzymał. Sprzedający twierdził, że przelew nie doszedł, więc kupujący zgłosił się do banku z reklamacją.

Policjanci ustalili, że pieniądze jednak wpłynęły na konto 19-latka. Szybko okazało się, że nie było to pierwsze jego oszustwo. Po przeszukaniu mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli komputery karty płatnicze, telefony oraz dokumentację bankową. Ustalono też, że 19-latkowy pomagał inny mężczyzna w wieku 22 lat, pochodzący z Torunia.

Starszy z oszustów tworzył fikcyjne konta na portalach społecznościowych i za ich pomocą sprzedawał zabawki, gry i części samochodowe. Przelane przez kupujących pieniądze trafiały na konta zakładane przez 19-latka. Jeden z oszustów wypłacał pieniądze w bankomatach. Poza tym obaj przelewali sobie fundusze za pomocą kasyn internetowych. Co ciekawe, 22-latka nie trzeba było zatrzymywać, bowiem już był w zakładzie karnym, gdzie odbywał karę 5 lat pozbawienia wolności.

W sumie mężczyźni oszukali około 150 osób na łączną kwotę 50 tys. zł. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku 22-latka, z powodu recydywy, wyrok może być powiększony do lat 12.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Policja