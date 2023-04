Policja sięga po nowy sprzęt. Wpadniesz? Będzie mandat

Policja rozpoczyna wielkanocną akcję, a co za tym idzie, będzie o wiele więcej funkcjonariuszy na ulicach oraz przeprowadzonych zostanie więcej kontroli.

Wielkanoc to niezwykły czas dla większości polskich rodzin. To właśnie wtedy zjeżdżamy się, by wspólnie z bliskimi biesiadować przy jednym stole. Trzeba zdać sobie jednak sprawę z tego, że to również niezwykle niebezpieczny okres dla kierowców, a policja będzie patrolować ulice nawet dronami.

Drony w poszukiwaniu pijanych kierowców

Policja rozpoczęła akcję "Wielkanoc 2023", w ramach której pojawią się wzmożone kontrole kierowców na drogach.

Funkcjonariusze będą nie tylko w oznakowanych i nieoznakowanych wozach, lecz wszystko wskazuje również na to, że pojawią się za sterami dronów i wykorzystają je do kontroli ruchu, w tym do wyłapywania nietrzeźwych kierowców. Akcja potrwa od 7 do 10 kwietnia.

Policja apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę. Dane Komendy Głównej Policji jasno pokazują, jak niebezpieczny jest to okres na drogach. W zeszłym roku doszło do 174 wypadków i zginęło w nich 27 osób. Zatrzymano wtedy również 1265 nietrzeźwych kierowców.

Zobacz: ChatGPT może być groźny. Fałszywie oskarżył prawnika

Zobacz: Chomikuj.pl uniknie kary? Sąd zadecydował

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Policja

Źródło tekstu: Policja oprac. własne