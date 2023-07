Poczta Polska chce być jak InPost. Będą nowe maszyny paczkowe

Poczta Polska ugadała się z firmą Pointpack w sprawie dostawy kolejnych automatów paczkowych. Pointapack przejął prawa i obowiązki swojej spółki zależnej P2A Box i jej konsorcjanta — informują Wiadomości Handlowe.

Wcześniej Pointpack dostarczał automaty paczkowe za sprawą swojej spółki zależnej P2A i jej konsorcjanta. Jednak spółka najwyraźniej nie do końca wywiązywała się z tych obowiązków. Dlatego w całości przejmuje je Pointpack. Jednocześnie Poczta Polska zrzekła się roszczeń wobec P2A z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W wyniku dokonanej cesji praw i obowiązków Umowy PP Spółka stała się jedynym wykonawcą w Umowie PP z Pocztą Polską S.A. i weszła we wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowych wykonawców, tj. P2A i jej konsorcjanta. Zmiana Wykonawcy w ww. Umowie PP podyktowana była koniecznością rozwiązania kwestii roszczeń jakie Poczta Polska S.A. mogłaby mieć w związku z jej wykonywaniem przez P2A i jej konsorcjanta, a także wyeliminowania ryzyka rozwiązania Umowy PP przez Pocztę Polską S.A. z przyczyn leżących po stronie P2A i związanego z tym ryzyka finansowego związanego z roszczeniami Poczty Polskiej S.A. Zawarcie Umowy cesji stanowiło warunek Poczty Polskiej S.A. do kontynuowania współpracy w ramach Umowy PP, a co za tym idzie zwolnienia z odpowiedzialności P2A z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy PP za okres od dnia jej zawarcia.