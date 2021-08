PlayStation 5: tej wersji nigdzie nie kupisz - wczoraj trafiła na eBay

Devkit PlayStation 5 trafił wczoraj na aukcję w serwisie eBay. Ta wersja konsoli jest niedostępna w normalnej sprzedaży.

Dostępność nigdy nie była mocną stroną PlayStation 5, jednak osoby odpowiednio zdeterminowane nie powinny mieć problemu, żeby wejść w posiadanie wymarzonej konsoli. Oczywiście to, ile trzeba za nią zapłacić oraz ile czasu poświęcić na poszukiwania to temat zupełnie odrębny. Zupełnie inaczej ma się sprawa z devkitami, których tak po prostu kupić się nie da. Wczoraj jednak wydarzyła się rzecz niecodzienna - jedno z takich urządzeń trafiło na aukcję w serwisie eBay.

PlayStation 5 - devkit dostępny na aukcji

Konsola w wersji developerskiej - konkretnie model z oznaczeniem DFI-D100AA - była do kupienia przez kilka godzin. W tym czasie jej cena zdążyła dobić do poziomu 2850 euro (ok. 13 000 zł) i raczej nic nie wskazywało na to, by na tej kwocie zabawa miała się zakończyć. Po jakimś czasie aukcja została jednak wstrzymana - nie wiadomo, czy zainterweniowało Sony, czy administracja eBay sama podjęła stosowne kroki.

A PS5 Development Kit DFI-D1000AA was for sale today on eBay for a few hours pic.twitter.com/2Sebx2XApO — ً (@iDCx1337) August 3, 2021



Rozczarowani? Cóż, innego obrotu spraw trudno się było spodziewać. W przeciwieństwie do standardowych konsol devkity są ściśle ewidencjonowane i udostępniane twórcom gier po podpisaniu restrykcyjnej umowy NDA. Ta ostatnia nie tylko nie pozwala im samodzielnie dysponować sprzętem, ale także zabrania im udzielania jakichkolwiek szczegółowych informacji na jego temat.

Skąd te środki ostrożności? Powodów jest kilka - przede wszystkim taka wersja daje o wiele szerszy dostęp do oprogramowania i podzespołów konsoli, co może być wykorzystane m.in. do złamania stosowanych przez producenta zabezpieczeń. W takiej sytuacji raczej trudno oczekiwać, by Sony ot tak pozwoliło na sprzedaż jednego z urządzeń na internetowej aukcji.

Niestety nie wiadomo, w jaki sposób niedoszły sprzedawca wszedł w posiadanie devkitu. Możemy natomiast być pewni, że Sony nie będzie miało problemu, by to ustalić.

