"Głupi" apel ekspertów ds. AI? Sam Altman z OpenAI wyjaśnia

Kilka tygodni temu wielcy świata technologii, w tym Elon Musk, w otwartym liście zaapelowali o wstrzymanie prac nad rozwojem sztucznej inteligencji, bowiem wyścig wymknął się spod kontroli. Eksperci ds. AI domagają się, aby najpierw stworzyć odpowiednie regulacje i upewnić się, że istnieją odpowiednie systemy bezpieczeństwa, które uchronią ludzkość.

Jeden z postulatów dotyczył bezpośrednio firmy OpenAI i ich modelu językowego ChatGPT.

Dlatego wzywamy wszystkie laboratoria AI do natychmiastowego wstrzymania na co najmniej 6 miesięcy szkolenia systemów AI potężniejszych niż GPT-4. Ta przerwa powinna być jawna i możliwa do zweryfikowania oraz obejmować wszystkie kluczowe podmioty. Jeśli taka przerwa nie może zostać szybko uchwalona, rządy powinny wkroczyć i wprowadzić moratorium.