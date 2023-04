Zrobieni w balona. Zapłacili za nagie fotki... sztucznej inteligencji

Dwóch studentów informatyki przeprowadziło nietypowy eksperyment, udowadniając, że generowanie zdjęć ma ogromny potencjał. Również w branży erotycznej.

Wiele mówi się o tym, że AI może zabrać pracę fotografom i innym artystom, ale, jak się okazuje, generowane zdjęcia podbijają nie tylko branżę sztuki.

Fikcyjna Klaudia, teoretycznie 19-letnia szatynka, a w praktyce dzieło sztucznej inteligencji, okazała się na tyle przekonująca, że grupa internautów zechciała zapłacić za jej erotyczną sesję zdjęciową – donosi „Rolling Stone”.

Zarabia na zdjęciach, choć nie istnieje

Dwaj studenci informatyki, którzy pragną zachować anonimowość, mieli zarobić w ten sposób co najmniej 100 dol. (ok. 422 zł) na użytkownikach popularnego forum reddit.

Klaudia, stworzona przy pomocy Stable Diffusion, pojawia się głównie w sekcjach przeznaczonych dla dorosłych. Nie narzuca przy tym szczególnie wyzywającej narracji, ale najwidoczniej atrakcyjna aparycja cyfrowej modelki wystarcza, by rozbudzić wyobraźnię.

Co ciekawe, wielu użytkowników już od pierwszych postów nastolatki otwarcie przyznaje, że jej postać nosi znamiona zastosowania AI. Nie brakuje jednak takich, którzy proszą o kontakt, oferując randki.

Odpowiedzialni za przedsięwzięcie komentują, że projekt Klaudii jest tylko testem, czy można oszukać ludzi za pomocą algorytmów. Przy czym, jak przekonują, nie widzą w takim zachowaniu nic złego. W ich mniemaniu generowanie postaci można porównać do kreowania określonego wizerunku przez celebrytów.

Ekspert mógł się nie mylić. Wbrew zarzutom

Zauważmy, nie jest to pierwsze podejście do stosowania AI na rzecz treści dla dorosłych, choć zdecydowanie jedno z najbardziej obrazowych. Studenci bowiem zrobili to, nad czym wielu do tej pory głównie się zastanawiało.

W styczniu, po zebraniu blisko 60 tys. dol., serwis Kickstarter zablokował zbiórkę grupy lobbingowej, która chciała postulować o nieskrępowany dostęp do generowanej pornografii.

Alex Valaitis, ekspert ds. sztucznej inteligencji, wygłosił wówczas śmiałą teorię, że do 2025 roku treści generowane stanowić będą około 1/2 dostępnego w sieci materiału dla dorosłych. Ale wtedy z kolei głośno krytykowała go społeczność OnlyFans, zarzucając ignorancję.

Źródło zdjęć: reddit, Business Insider

Źródło tekstu: reddit, oprac. własne