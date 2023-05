NVIDIA wydaje krocie na ochronę swojego szefa. Wydatki wzrosły o 756%

NVIDIA wydaje ogromne kwoty na ochronę swojego szefa i założyciela, czyli Jen-Hsun Huanga. W ostatnim czasie wydatki na ten cel wzrosły drastycznie.

Jen-Hsun Huang to szef i jednocześnie założyciel firmy NVIDIA. Jest jednym z najdłużej panujących CEO w branży technologicznej. Nic dziwnego, że Zieloni wydają całkiem niezłą sumkę na jego ochronę.

Wydatki na szefa NVIDII

Przede wszystkim poprzedni rok okazał się nie najlepszy dla NVIDII. Firma nie osiągnęła zakładanych zysków, w czym wina rosnącej inflacji i mniejszych wydatków na komputery. Z tego też powodu żaden z czołowych pracowników firmy nie otrzymał premii finansowej. Natomiast sama pensja Jen-Hsun Huanga to niecałe 997 tys. dolarów rocznie.

Ciekawie robi się, gdy spojrzymy w tabeli na kolumnę "All Other Compensation". W przypadku prezesa NVIDII widnieje tam kwota ponad 693 tys. dolarów. Okazuje się, że są to rocznie wydatki na ochronę Huanga. Dla porównania rok wcześniej wynosiły one zaledwie 81 tys. dolarów, więc z roku na rok wzrosły o ponad 750%.

Zgodnie z powszechnymi praktykami w dużych, międzynarodowych firmach oraz zgodnie z wykonawczym programem bezpieczeństwa ustanowionym przez nasz Zarząd w oparciu o zamierzoną ocenę bezpieczeństwa przeprowadzoną przez stronę trzecią, firma NVIDIA zapewnia naszemu dyrektorowi generalnemu ochronę osobistą. Wymagamy, aby upoważniony personel był obecny w miejscu zamieszkania Pana Huanga oraz aby Pan Huang był dowożony do i z pracy oraz na spotkania biznesowe i z powrotem przez kierowcę bezpieczeństwa w samochodzie wynajętym przez firmę NVIDIA lub przez autoryzowany serwis samochodowy. Przeprowadzamy również bieżące oceny stron trzecich, aby monitorować i pomagać w określaniu ogólnych potrzeb pana Huanga w zakresie bezpieczeństwa.

- czytamy w raporcie NVIDII.

Co ważne, NVIDIA nie postrzega tych zobowiązań jako forma dodatkowych korzyści dla swojego prezesa. Firma jest zdania, że jest to wymagany wydatek w związku z zajmowanym przez niego stanowiskiem i leży w jej najlepszym interesie. No cóż, trudno się z tym nie zgodzić.

Źródło zdjęć: Michael Vi / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech