Tego dnia GeForce RTX 4060 Ti trafi na sklepowe półki

Jeszcze w tym miesiącu do sprzedaży ma trafić kart graficzna GeForce RTX 4060 Ti. Wiemy, którego dnia NVIDIA ją prawdopodobnie zaprezentuje.

Według ostatnich plotek NVIDIA szykuje aż trzy karty graficzne z serii GeForce RTX 4060. Pierwsza, czyli model RTX 4060 Ti 8 GB ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Wiemy, kiedy prawdopodobnie odbędzie się jej dokładna premiera.

Premiera GeForce RTX 4060 Ti

Według serwisu VideoCardz pierwszy model z serii GeForce RTX 4060 trafi na sklepowe półki 24 maja. Będzie to model RTX 4060 Ti z 8 GB pamięci VRAM. Prawdopodobnie kilka dni wcześniej odbędzie się oficjalna prezentacja, w trakcie której Zieloni pokażą też pozostałe dwa modele.

W sumie NVIDIA ma szykować trzy karty graficzne. Oprócz standardowych modeli RTX 4060 i RTX 4060 Ti, do sprzedaży ma trafić również GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB pamięci VRAM. Ma to być odpowiedź na krytykę graczy i konkurencji, którzy wytykają Zielonym sprzedawanie kart ze zbyt małą ilością pamięci, co negatywnie przekłada się na wydajność w wielu grach.

Specyfikacja modelu GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB pamięci VRAM ma być identyczna, jak wariantu z 8 GB. Jedyna różnica to właśnie podwójna ilość pamięci. Ceny niestety nie są jeszcze znane, ale według plotek nie mają być dużo wyższe od poprzedniej generacji, przynajmniej w dolarach, bo przez wyższy kurs my i tak zapłacimy więcej.

Modele GeForce RTX 4060 (bez Ti) oraz GeForce RTX 4060 Ti 16 GB zadebiutują w sklepach prawdopodobnie dopiero w czerwcu.

Zobacz: GeForce RTX 4090 z kolejnym rekordem. Robi wrażenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz